Estado de Sitio: 8 días de ataques contra agentes de la PNC, motines, patrullajes y requisas

Este domingo se cumplen ocho días de los ataques que supuestos pandilleros del Barrio 18 perpetraron simultáneamente contra la Policía Nacional Civil (PNC), que dejaron 10 agentes muertos. Según las autoridades, en represalias a las acciones del gobierno para contrarrestar motines que hubo en cárceles del país el 17 de enero y que fueron controlados la madrugada del domingo 18 de enero.

Desde el 17 de enero, las fuerzas de seguridad se han mantenido en alerta como parte de las acciones implementadas a raíz del Estado de Sitio que rige por 30 días en todo el territorio nacional como consecuencia de las acciones tomadas por integrantes de la pandilla Barrio 18, cuyos cabecillas se amotinaron en las cárceles de Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo de la zona 18.

Los motines comenzaron en las primeras horas de la mañana de esa fecha en el centro de máxima seguridad de Renovación 1, en Escuintla, donde los internos causaron destrozos, provocaron un incendio y retuvieron a varios guardias del penal. Luego, se reportaron hechos similares en Fraijanes 2 y el sector 11 del Preventivo para Varones en la zona 18.

Durante casi 24 horas, los reos mantuvieron el control del penal de Escuintla. Casi al mismo tiempo en que fueron reducidos por elementos de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) de la Policía Nacional Civil y del Ejército, los pandilleros emprendieron acciones más violentas.

Ataques contra PNC

Alrededor de las 8.30 horas del domingo 18 de enero comenzaron los ataques armados contra agentes de la PNC destacados en diversos puntos de la capital y del municipio de Guatemala.

El primer ataque ocurrió en la 1a avenida y calle principal, zona 3 de la aldea Chichimecas, Villa Canales, donde dos agentes fueron emboscados por desconocidos armados. Ambos murieron.

A la misma hora, se reportó que en la 20 avenida “A” 14-84, salida de colonia El Limón, zona 18, otros dos elementos fueron atacados, entre ellos una mujer. Aunque fueron trasladados con vida a un centro asistencial, murieron a causa de las heridas.

A las 8.40 horas, se registró un tercer ataque en la 6ª avenida y calzada Roosevelt, zona 7. Dos agentes que se desplazaban en motocicleta fueron atacados por desconocidos; uno murió en el lugar.

A las 8.50 horas, ocurrió un quinto ataque afuera del Juzgado de Paz Penal, en la calzada Raúl Aguilar Batres, 53-04, zona 11 de Villa Nueva, colonia Castañas. Dos agentes, entre ellos una mujer, fallecieron.

Casi al mismo tiempo, se perpetró un sexto ataque en la 20 calle 27-09, zona 10, cuando otros dos agentes en motocicleta fueron atacados a balazos por sujetos que viajaban en una camioneta agrícola. Ambos murieron.

Otro ataque ocurrió en la 49 calle y 3a avenida, Villa Lobos II, zona 12 de Villa Nueva. Dos agentes fueron atacados por sujetos armados en una camioneta agrícola. Uno murió y el otro resultó herido.

También se reportaron agresiones contra la PNC en la colonia Santa Fe, zona 13, y en Chinautla, que dejaron varios heridos. En zona 13 fueron capturados tres presuntos pandilleros responsables del ataque.

El saldo de los ataques fue de 10 agentes fallecidos y cinco heridos.

Estado de Sitio

Como consecuencia de esta situación, a las 18 horas del domingo 18 de enero por medio de una cadena nacional, el presidente Bernardo Arévalo anunció el establecimiento del Estado de Sitio en todo el país para contener la violencia. La medida fue aprobada por el Congreso el 19 de enero.

Resultados

Durante la conferencia del miércoles 21 de enero en el Palacio Nacional de la Cultura, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, acompañado del presidente Arévalo y del ministro de la Defensa, Henry Sáenz, brindó detalles sobre los resultados de los operativos combinados de la PNC y el Ejército durante los primeros días del Estado de Sitio.

Las cifras confirmadas fueron:

293 capturas, 23 de ellas de presuntos pandilleros

37 armas de fuego incautadas

205 motocicletas y 73 vehículos recuperados

También informó que el domingo 18 de enero, cuando se produjeron los ataques, se reportaron: 135 capturas, 23 armas incautadas, 79 motocicletas y 38 vehículos recuperados.

Como parte de los operativos realizados bajo el Estado de Sitio, la PNC reportó para el jueves 22 de enero: 126 capturas a nivel nacional, ocho armas incautadas, un vehículo y cuatro motocicletas recuperadas.

El viernes 23 se registraron 111 capturas, 18 armas incautadas y seis motocicletas recuperadas.

Mientras que el reporte de las últimas 24 horas brindado por la PNC este sábado 24 de enero, indica que fueron capturadas 141 personas, 107 de ellas en flagrancia. El resto tenía órdenes de captura emitidas por juzgados.

En Jutiapa fue capturado un presunto pandillero identificado como Miguel Ángel Ruiz, alias “Coche” o “Cochino”, de 33 años. Al momento de su detención, cuidaba un laboratorio de drogas. Le incautaron drogas y armas de fuego, y fue puesto a disposición del juzgado correspondiente.

También se reportó la incautación de 10 armas de fuego, cinco motocicletas y un automóvil,

Operativos en “el Gallito”

Además de los operativos a nivel nacional, las fuerzas de seguridad desplegaron acciones en el Barrio El Gallito, zona 3, después de que el 20 de enero, desconocidos atacaran a dos jóvenes que ingresaron por error en motocicleta. Una de las víctimas falleció en un centro asistencial. Los operativos continuaron este sábado 24 de enero.

Operativos en Zona 18

En la zona 18, en la colonia El Limón que fue uno de los escenarios en donde ocurrieron los ataques contra los elementos de la PNC, fueron movilizados elementos de diferentes unidades de la institución. Además de dicha colonias los efectivos de la institución también ingresaron en diferentes sectores de las colonias Juana de Arco, La Candelaria y asentamiento Esquipulitas, que también se ubican en este sector.

Según se informó por parte de la institución policial, estas acciones realizadas en la zona 18 fueron lideradas por el Subdirector de Prevención del Delito, Pablo Rodríguez.

En este operativo realizado durante el sábado 24 de enero, participaron elementos de las Fuerzas Especiales Policiales, (FEP), de la División de Protección a la Naturaleza, (Diprona), así como de la División Especializada en Investigación Criminal, (Deic), en conjunto con efectivos del Ejército.

La colonia El Limón y aledañas han sido identificadas por la PNC como unos de los puntos con más presencia y acción de las pandillas, principalmente del Barrio 18, razón por la que se implementaron en este sector estos operativos conjuntos informo la institución.

Requisa en Renovación 1

La PNC informó que en una requisa realizada después del motín en la cárcel de Renovación 1, Escuintla, realizada por FEP y Ejército, se localizaron dos pistolas, municiones, una granada de fragmentación, droga y 12 teléfonos celulares.

También se recuperó equipo del Sistema Penitenciario robado durante el motín ocurrido una semana antes. Se hallaron seis chalecos antibalas, un chaleco táctico antidisturbios, 14 caretas contra gases, cuatro pares de grilletes, tres tonfas, un par de botas, 12 radios portátiles, 14 cargadores para radio, dos granadas de gas lacrimógeno, tres tolvas para fusil, cinco para pistola, dos detectores de metal, bocinas y equipos de cómputo.