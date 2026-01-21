Arévalo confirma 23 pandilleros capturados en estado de sitio y el decomiso de armas y vehículos

El presidente Bernardo Arévalo, en la conferencia de prensa denominada La Ronda, se refirió este miércoles 21 de enero a la captura de pandilleros tras los ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), derivados de motines en tres prisiones.

Añadió que en 48 horas han obtenido resultados contundentes para atacar a las maras y pandillas, por lo que el sistema de justicia debe responder y dar resultados.

Según él, las maras impulsaron acciones para infundir terror, pero “fracasaron”. Se amotinaron en tres cárceles, tomaron rehenes e intentaron una negociación bajo amenazas y coacción, pero el Gobierno retomó el control de las prisiones en menos de 24 horas.

A decir del mandatario, Guatemala está unida para que caigan las maras, las pandillas y los grupos políticos “criminales” detrás de ellas, y que, por la unidad del pueblo y del Gobierno, “están condenados a fracasar”.

Dijo que el estado de sitio es para proteger a las familias guatemaltecas, y que se ejecutan operativos conjuntos de la PNC y el Ejército de Guatemala para redoblar los esfuerzos de seguridad y desarticular a los criminales de forma contundente.

Añadió que el Estado ejerce la fuerza con respeto a la ley y al estado de derecho contra quienes creyeron que podían sembrar el terror y el miedo.

Afirmó que, en las primeras 48 horas del estado de sitio, el Ministerio de Gobernación ha capturado a 23 pandilleros del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha.

Además, se incautaron armas y se recuperaron vehículos con reporte de robo o vinculados a la comisión de hechos delictivos.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en su intervención en la conferencia, indicó que no pueden generar ninguna estrategia de seguridad en las calles si antes no tienen el control de las cárceles.

Dijo que hay un Sistema Penitenciario con 23 centros penales que tienen capacidad para 6 mil reos, pero actualmente albergan a 23 mil personas, es decir, una sobrepoblación del 340%.

Agregó que este hacinamiento dificulta el control de las prisiones, por lo que trabajan para recuperar el SP.

El 17 y 18 de enero se registraron motines en las cárceles Renovación 1, en Escuintla; Fraijanes 2, y el Centro Preventivo de la zona 18.

Derivado de los motines, pandilleros cometieron ataques simultáneos contra agentes de la PNC, con resultado de 10 policías muertos.

