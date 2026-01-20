Cárcel Renovación 2: ‘el Inquieto’, ‘el Smurf’ y ‘el Blocky’ fueron trasladados a prisión que no está totalmente remodelada

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el traslado de Marlon Alexander Ochoa Mejía, el Blocky; Rudy Francisco Alfaro, el Smurf, y Ángel Aroldo Cu Mejicanos, el Inquieto, desde la cárcel de Fraijanes 2 al anexo del Preventivo para Varones de la zona 18.

Ochoa Mejía es hermano de Aldo Duppie Ochoa Mejía, conocido como el Lobo.

Los tres reclusos, considerados de alta peligrosidad, fueron enviados a una prisión construida por guardias del Sistema Penitenciario (SP), originalmente diseñada como centro de reinserción para privados de libertad que cometieron faltas y delitos menores, según el Ministerio de Gobernación.

La medida se concretó en un contexto marcado por ataques armados contra agentes de la PNC, atribuidos al Barrio 18. Estos hechos ocurrieron tras motines simultáneos en Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo para Varones de la zona 18. Las autoridades señalan que los disturbios habrían sido coordinados desde el interior de los centros penitenciarios como represalia por las acciones contra estructuras criminales.

Personal del SP indicó que los trabajos de remodelación en la prisión Renovación 2 aún no concluyen, pero ya existe un área habilitada para internos.

Durante una fiscalización realizada el 13 de octubre del 2025, el diputado José Chic advirtió que la cárcel remodelada no contaba con condiciones adecuadas para albergar a reclusos de alta peligrosidad.

“No había garantías de que los privados de libertad no fueran a seguir delinquiendo. Hay que recordar que este lugar quedó entre el Preventivo de la zona 18 y la cárcel para mujeres Santa Teresa”, dijo el congresista.

El 24 de noviembre del 2025, Jorge Guillermo López Dellachiessa, director del SP, afirmó que no continuarían con el proyecto Renovación, impulsado por el exministro de Gobernación Francisco Jiménez.

“Si no estoy mal, solo se va a quedar Renovación 1; no vamos a continuar con las renovaciones. El anexo B, el que iba a ser Renovación 2, lo queremos tomar como una cárcel modelo”, expresó.

Un análisis de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la PNC identifica al Inquieto, el Smurf y el Blocky como cabecillas del Barrio 18 y los califica como reos de alta peligrosidad.

Pasillo de ingreso al anexo B del Preventivo, conocido como Renovación 2, donde fueron recluidos tres cabecillas del Barrio 18.

¿Quiénes son los tres reclusos trasladados a Renovación 2?

El Inquieto, integrante de la clica Solo Raperos (SR), quedó a cargo de la estructura conocida como la “Rueda del Barrio 18” en Fraijanes 2, tras el traslado del Lobo a Renovación 1.

“Aldo Duppie Ochoa Mejía consultaba con Edwin René Ramírez (el Crosty), Edwin Wilder Rodríguez (el Pato) y Fernando Muñoz Sinar (el Happy) antes de ejecutar planes de extorsión, sicariato o encargos vinculados a actores políticos”, relató una fuente.

Luego, el Lobo buscaba la opinión de Cu Mejicanos para definir la mejor estrategia. “Es el hombre de confianza del Lobo”, aseguró un investigador.

El Smurf es cabecilla de la clica Little Psycho Criminal (LSC), que opera en Mixco y en Santa Faz, zona 18. Actualmente purga más de 100 años de prisión por asesinato, tentativa de asesinato y sustracción propia.

Por su parte, el Blocky se consolidó como uno de los cabecillas de la clica Solo Raperos (SR), liderada por su hermano. Según Dipanda, fue nombrado jefe de la Rueda del 11, brazo operativo del Barrio 18, tras el traslado del Lobo a Fraijanes 2.

Registros del SP indican que Ochoa Mejía permaneció durante años en el sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18, luego de su captura en el 2009.

Se consultó al Ministerio de Gobernación si el anexo B del Preventivo para Varones, actualmente denominado Renovación 2, cumple con los estándares de seguridad para albergar a reclusos de alta peligrosidad, qué medidas se implementarán para evitar fugas y por qué se está utilizando un penal que aún está en remodelación. Sin embargo, las autoridades al cierre de esta nota no respondieron a las interrogantes.

Renovación 1, una cárcel destruida por reclusos

El 5 de noviembre del 2025 fue inaugurada Renovación 1, una prisión para reclusos de alta peligrosidad, según informó el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Una semana después, 131 cabecillas de estructuras dedicadas al secuestro, la extorsión y el narcomenudeo fueron trasladados a ese penal en Escuintla.

Pero las instalaciones resistieron apenas 14 meses, el 18 de enero pasado fue incendiado por los reclusos. Su deterioro comenzó el 31 de julio del 2025 con el traslado de diez cabecillas —cinco de la Mara Salvatrucha y cinco del Barrio 18—. En las semanas siguientes se reportó el ingreso de armas, droga y dinero en efectivo. También hubo motines y, según inteligencia penitenciaria, se habría gestado un plan de fuga para liberar a los pandilleros confinados en ese centro.