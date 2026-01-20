Ocho clicas del Barrio 18 operan en zonas de ataques a la PNC

El 18 de enero se reportaron 12 ataques armados en el área metropolitana, que causaron la muerte de nueve policías y heridas a otros diez uniformados. Los atentados marcan un punto crítico en los últimos cinco meses de pesquisas en torno al Barrio 18: incautación de armas dirigidas a cabecillas de esa pandilla, recluidos en la cárcel Renovación 1, en Escuintla; planes de fuga, y ocupación de viviendas y comercios cercanos a ese centro carcelario por parte de integrantes del grupo.

Los ataques ocurrieron en zonas con presencia de ocho de las 37 clicas del Barrio 18: Crazy Rich, Solo Raperos, Solo Para Locos, Los Carnales, Los Crazy Gangsters, Columbia Little Saycos, Crazy Chapin y Little Psycho Criminal.

Los cabecillas de esas clicas guardan prisión en las cárceles Fraijanes 2 y Renovación 1. Ocho de los subcabecillas e integrantes de las clicas continúan prófugos, tras su evasión de Fraijanes 2 en octubre pasado.

Primeras capturas

La Policía Nacional Civil reportó la captura de diez personas, por su presunta vinculación con los ataques. A varios se les relaciona con clicas del Barrio 18.

En la aldea Cumbre del Guayabo, zona 6 de Chinautla, donde ocurrió uno de los ataques, agentes de la Comisaría 12 capturaron a tres integrantes de la clica Crazy Rich del Barrio 18, luego de una persecución tras un ataque armado contra una subestación de la PNC.

Los detenidos son William “N”, de 18 años, alias “Julio”; Jonathan “N”, de 28, alias “Estiloso”, y Cristofer “N”, de 26, alias “Hueso”.

La clica Crazy Rich opera en la zona 6, Chinautla San Pedro Ayampuc, de acuerdo con análisis policiales. El cabecilla, Andy Santana García Vásquez, se fugó de la cárcel Fraijanes 2 en agosto del 2016 y fue recapturado en el 2017. García Vásquez cumple condena por asesinato, asociación ilícita y asesinato en grado de tentativa. Fue acusado por la muerte de ocho personas en San José Nacahuil, San Pedro Ayampuc, donde 11 más resultaron heridas.

En San Pedro Carchá, Alta Verapaz, también fue detenido Alexis “N”, de 47 años, alias “el Snoopy”, de nacionalidad salvadoreña e integrante de la clica Solo para Locos, por su presunta participación en los ataques a los policías.

Esta célula criminal, de acuerdo con informes policiales, opera en varias zonas de la capital y en departamentos como Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango, Santa Rosa y Jutiapa.