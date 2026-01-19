MP evita señalar a pandillero por ataque a PNC pese a tener audios y videos que lo implicarían

Pese a que en el celular incautado al presunto pandillero del Barrio 18 Harol Yeraldo Salguero Morales fueron hallados audios y videos que, según la investigación, documentan la planificación y ejecución de ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) solicitó que fuera ligado a proceso únicamente por portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción.

Durante la audiencia de primera declaración, la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas presentó como indicios audios en los que Salguero Morales —presunto integrante de la pandilla Barrio 18— dialoga con supuestos pandilleros sobre la planificación y ejecución de un ataque armado ocurrido en Bárcenas, Villa Nueva. En el mismo dispositivo también se localizaron videos que, según los fiscales, refuerzan la hipótesis sobre su participación.

Pese a contar con ese material, el MP optó por no solicitar su procesamiento por los hechos relacionados con el asesinato de nueve agentes de la PNC, y se limitó a pedir que se ligara por delitos vinculados al hallazgo de un arma de fuego sin documentación y de sustancias ilícitas, durante su captura en flagrancia.

El juez acogió la solicitud del MP y ordenó que Salguero Morales enfrente proceso únicamente por portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción. El acusado fue trasladado al centro preventivo para hombres de la zona 18.

Además, el Ministerio Público informó que continúa con las diligencias de investigación para establecer si Salguero Morales tuvo participación en la planificación o ejecución de los ataques armados contra la PNC. Tiene un plazo de tres meses para ampliar el análisis de la evidencia digital y establecer si existen elementos suficientes para nuevos cargos.

El director general de la PNC, David Custodio Boteo, explicó que en uno de los allanamientos fue localizado un teléfono celular con “la planificación operativa de uno de los hechos”.

Según las autoridades, los ataques a la PNC fueron una represalia por el control retomado en tres cárceles tras motines registrados el sábado. Las víctimas fueron identificadas como José Efraín Revolorio, Luis Zetino Pérez, Iván López García, Giovanni Darío Tecún, Claudia Muñoz Ramos, Samuel Matul Obispo, Fernando Batres Ordóñez, Diana Chávez Alarcón y William Medrano Pernillo. Ante la escalada de violencia, el presidente Bernardo Arévalo de León decretó estado de sitio por 30 días, medida que permite capturas sin orden judicial.

#MPfuerteYfirme 💪



La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas logró que el órgano jurisdiccional correspondiente ligara a proceso penal a Harol Salguero, quien deberá enfrentar proceso penal por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y… pic.twitter.com/SaAyBEym4w — MP de Guatemala (@MPguatemala) January 19, 2026

#Urgente

Terrorista del barrio 18 responsable de muerte a dos policías en la calzada Aguilar Batres, zona 11 y herir a otros dos la mañana de este domingo, fue capturado.



Se trata de Harol Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, alias “Liro Rebelde” con rango de “ranflero” de la pic.twitter.com/ORupDpQXqs — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 19, 2026



