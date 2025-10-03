El plan de fuga del Barrio 18 en la cárcel Renovación 1 que frustraron las autoridades

El ingreso de armas, municiones y la posible colusión de los guardias del Sistema Penitenciario en Renovación 1 son parte de una investigación sobre un plan de fuga orquestado por el Barrio 18.

Los encargados del caso indicaron que, mediante métodos de investigación, determinaron cómo pandilleros del Barrio 18 planearon una fuga para rescatar a cinco cabecillas recluidos en Renovación 1, en Escuintla, prisión construida sobre los cimientos de la antigua cárcel conocida como “El Infiernito”.

El primer hecho ocurrió el 31 de julio, cuando se trasladó a los cabecillas desde la cárcel de Fraijanes 2 a la prisión remodelada en noviembre del 2024.

Un grupo de 30 presuntos pandilleros, a bordo de taxis piratas, siguió el convoy del Sistema Penitenciario (SP). Los agentes que escoltaban el traslado perfilaron a los sujetos y capturaron a un salvadoreño.

“Fue el primer intento de rescate, pero no se atrevieron a actuar por la cantidad de agentes que custodiaban el convoy”, señaló uno de los encargados del caso.

El 1 de agosto, reos de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 protagonizaron un motín, en el que destruyeron paredes y cámaras de vigilancia. El Ministerio de Gobernación estimó los daños en Q1.5 millones.

Primer hallazgo en viviendas cercanas a Renovación 1

Las pesquisas llevaron al Ministerio Público (MP), la Subdirección de Investigación Criminal y el Comando Antipandillas Transnacional (CAT) de la PNC a una vivienda en la colonia San Carlos Canadá, Escuintla, el 14 de agosto.

“Un callejón separa la casa de la cárcel Renovación 1 y fue en ese lugar donde encontramos bolsas con nombres de reos. En las bolsas había ropa y zapatos”, comentó un investigador.

Ropa que iba a ser entregada a los reclusos de Renovación 1 y que posiblemente utilizarían despues de la fuga. (Foto Prensa Libre: cortesía)

El encargado del caso afirmó que la vivienda servía como apoyo logístico de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “Lobo”, cabecilla del Barrio 18.

El allanamiento se realizó en busca de armas de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, explicó otro de los encargados.

“Ese día fueron capturados tres hombres y se remitió a un menor de edad. Se hallaron las bolsas con ropa, municiones y armas cortas, pero no los fusiles”, detalló.

La PNC informó que las armas serían ingresadas a Renovación 1 y posiblemente entregadas a los miembros del Barrio 18.

Capturan a presuntos integrantes del Barrio 18 que pretendían ingresar armas a Renovación 1 y presuntamente ejecutar el plan de fuga. (Foto Prensa Libre: PNC)

Segundo hecho frustrado

El 23 de agosto, en Guanagazapa, Escuintla, la PNC y el MP localizaron un fusil, tres pistolas, dos granadas de fragmentación y dos tolvas.

Las autoridades alertaron que los pandilleros planeaban ataques contra la policía y el Sistema Penitenciario, en medio de los recientes motines en cárceles del país.

Ese día, la PNC indicó que cinco presuntos pandilleros activos de la clica “Los Crazy Gángster” planeaban ataques armados contra las fuerzas de seguridad, pero investigaciones posteriores revelaron que era parte de un plan de fuga en Renovación 1.

Los capturados del 23 de agosto muestran señas distintivas de la pandilla Barrio 18 fuera del inmueble allanado. (Foto Prensa Libre: PNC)

El 25 de agosto, el Departamento de Comunicación de la PNC en Escuintla alertó a los vecinos sobre el riesgo de alquilar propiedades a personas vinculadas a estructuras criminales. La policía indicó que miembros del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha intentaban instalarse en colonias cercanas a Renovación 1.

“El trabajo de investigación del MP, la PNC y el apoyo de agencias internacionales permitió frustrar ese plan de fuga”, señaló un investigador.

Las pesquisas apuntan a que los pandilleros cooptaron a guardias del SP para ingresar armas, ropa y teléfonos celulares al penal.

Ese mismo día, la PNC capturó a Édgar Rolando Contreras Velásquez, de 42 años, y a Mónica Contreras Barrutia, de 49, en el ingreso de Renovación 1. La pareja transportaba municiones para fusil en el baúl del vehículo y pretendía ingresarlas a la cárcel.

Contreras Velásquez, implicado en la muerte del capitán Byron Lima, y Contreras Barrutia, señalada en un caso de trata de personas, están siendo investigados por sus vínculos con María Marta Castañeda Torres, actual pareja de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “el Lobo”.

Las primeras pesquisas indican que las 461 municiones, Q3 mil 460, partes de un arma y toallas de baño estaban destinadas a Ochoa Mejía y Manuel de Jesús Rivas Granados, alias “Dimer”, cabecilla de la clica “Solo Para Locos”.

Decomisos en Renovación 1

El 3 de septiembre, la PNC decomisó en Renovación 1 un arma de fuego rosada con reporte de robo del 14 de octubre del 2021, 23 bolsitas con crack, 75 con cocaína y dos teléfonos celulares.

El 13 de septiembre, en otra requisa, la policía halló una pistola con las iniciales “SR”, que presuntamente aluden a la clica “Solo Raperos” del Barrio 18. Además, capturó a 10 guardias del SP por su posible colusión con los reclusos.

Un investigador señaló que los reos pagan Q10 mil por cada teléfono que ingresa al penal y entre Q25 mil y Q50 mil por cada arma de fuego.

“Los métodos de investigación nos llevaron a sospechar que el Barrio 18 planeaba una fuga en Renovación 1 con ayuda de los guardias del SP”, indicó.

Dos teléfonos, un arma de fuego y droga fueron hallados durante una requisa en Renovación 1, el 3 de septiembre del 2025. (Foto Prensa Libre: PNC)

Reos buscan salidas legales para salir de Renovación 1

Jueces autorizaron el traslado de ocho cabecillas de estructuras criminales desde Renovación 1 a los penales donde estaban anteriormente. La jueza que benefició a “el Lobo” también resolvió otras solicitudes.

Los reclusos continúan en Renovación 1, ya que están pendientes acciones judiciales interpuestas por el Ministerio de Gobernación para impedir los traslados.

Entre los ocho beneficiados figura Howard Barillas Morales, alias “el Matazetas”, quien fue enviado a Renovación 1 el 17 de julio, por su alta peligrosidad y por presuntamente dirigir una estructura de extorsionistas desde Pavoncito. Sin embargo, obtuvo el aval del juez Guillermo Alfredo Luna Arriola para ser trasladado a otra prisión.

Presiones de la MS para el traslado de sus cabecillas

El 5 de agosto, la PNC incautó Q192 mil en efectivo a Jorge Yahir de León Hernández, alias “el Diabólico”, dentro de Renovación 1.

Durante ese mes, reclusos de la MS se amotinaron en nueve ocasiones y provocaron la muerte de un guardia del SP. Exigían el traslado de cinco cabecillas a su antigua prisión en Pavoncito.

Trasladados a la cárcel Renovación 1

Según el ministro de Gobernación, estos son los reos trasladados a Renovación 1, en Escuintla:

Barrio 18

Aldo Dupie Ochoa Mejía, “el Lobo”

Wilder Rodríguez Aguilar, “el Pato”

Mayro de León Hernández, “Viejo Zacapa”

Jarvin Leonel Itzoy Cruz, “el Crazy”

Manuel de Jesús Rivas Granados, “el Dimer”

