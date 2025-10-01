El Matazetas y otros perfiles criminales logran que jueces autoricen su traslado de Renovación 1 a sus antiguos penales

Jueces autorizaron el traslado de ocho privados de libertad, considerados cabecillas de estructuras criminales, desde la cárcel de máxima seguridad Renovación 1 hacia los penales en los que estuvieron anteriormente. La jueza que benefició a alias “El Lobo” también resolvió otras solicitudes presentadas por los reclusos.

Los reclusos todavía están en la cárcel Renovación 1, pues están pendientes de resolverse una acciones judiciales que interpusieron las autoridades de Gobernación, para impedir el traslado ordenado por los jueces.

Entre los ocho beneficiados por los juzgadores está Howard Barillas Morales, alias “El Matazetas”, quien fue enviado a Renovación 1 el 17 de julio, por ser considerado de alta peligrosidad y presuntamente dirigir una estructura de imitadores y extorsionistas desde el centro carcelario Pavoncito. Sin embargo, obtuvo el aval de Guillermo Alfredo Luna Arriola, juez Noveno de Primera Instancia Penal, para ser trasladado a otra prisión.

Cuando se iba a ejecutar el traslado, se produjo un motín en Pavoncito protagonizado por sus compañeros de celda.

Barillas Morales fue capturado el 10 de junio del 2012, en la lotificación Villa Hermosa, cabecera de Jalapa, junto con seis hombres. Es señalado como cabecilla de la banda los Artilleros y cumple una condena de 31 años de prisión por el secuestro de un vecino de Zacapa, ocurrido el 20 de abril del mismo año. Según las autoridades, exigieron Q1 millón como rescate.

Otros reos beneficiados con traslado

José Israel Rojas Samayoa, de 25 años, fue detenido en el 2020. La Policía Nacional Civil (PNC) lo identificó como supuesto cabecilla de una banda dedicada al robo y hurto de motocicletas en Escuintla, conocida como “el Sharawy”. Fue capturado por el Departamento Especializado en Investigación Criminal (DEIC) en la 6ª calle de la zona 2 de Ayutla, San Marcos.

Dos años después fue condenado a 14 años de prisión por asociación ilícita y robo agravado. Una investigación lo vinculó con una estructura de imitadores y extorsionistas en prisión.

El Sistema Penitenciario lo clasificó como reo de alta peligrosidad y lo trasladó a Renovación 1. No obstante, Brenda Mayabel Makepeace Mazariegos, del Juzgado de Primera Instancia Penal de Escuintla, ordenó su traslado tras resolver una exhibición personal solicitada por su defensa.

Traslados autorizados por la jueza Batún

Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “el Lobo”, cabecilla del Barrio 18, fue trasladado a Renovación 1 el 31 de julio. Seis semanas después, la jueza Lisbeth Mireya Batún Betancourt autorizó su regreso a su prisión anterior. La decisión se habría basado en informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Oficina de Prevención de la Tortura (OPT), aunque ambas instituciones negaron haber solicitado tal medida.

La jueza Batún también autorizó el traslado de Emmanuel Abraham Gatica Fuentes, Byron Giovanni Ortiz Colindres y Edvin Danilo Guerra Dardón, desde Renovación 1 a otros penales.

Guerra fue capturado por su presunta implicación en el asesinato del abogado Jorge Alberto Zacarías Hernández.

Selman Mario Portillo Vargas, juez Noveno de Primera Instancia Penal de Guatemala, resolvió que Félix Fernando Franco Flores —catalogado como reo de alta peligrosidad y señalado de operar en una banda criminal desde prisión— regresara a su penal anterior.

Alias “la Minga”, beneficiado con brazalete electrónico

Roberto Gordillo Coronado, alias “la Minga”, fue condenado en el 2014 a 40 años de prisión por la muerte de dos personas y causar heridas a otras tres en Izabal. Tras cumplir 11 años de condena, un juez ordenó su salida bajo control telemático.

José Luis de la Rosa Aldana, juez “B” Tercero de Ejecución Penal de Chiquimula, remitió un oficio al Ministerio de Gobernación para que se le colocara un brazalete electrónico.

Gordillo fue trasladado a Renovación 1 en noviembre del 2024, luego de que se le vinculara con el cobro ilegal a otros reclusos, conocido como talacha.

Actualmente, es investigado como presunto autor intelectual del asesinato de Josselyn Judith Arias y su bebé.

En Puerto Barrios, Izabal, alias “la Minga” ha sido relacionado con matanzas y narcotráfico. Durante el juicio por el crimen de la joven, la condenada Thelma Marroquín —sentenciada a 40 años— declaró que no conocía al asesino, pero aseguró que fue enviado por Gordillo y que “tenía un tatuaje en la mano”.

¿Qué ha hecho el Ministerio de Gobernación?

Las autoridades del Ministerio de Gobernación aseguraron que todas las resoluciones judiciales han sido apeladas y que se ha trasladado a los jueces el análisis de riesgo de los reos.

Desde que Renovación 1 comenzó a operar, en noviembre del 2024, en Escuintla, se han presentado más de 70 exhibiciones personales y solicitudes de traslado por parte de privados de libertad, quienes buscan regresar a cárceles desde donde, según el Mingob, coordinaban actividades ilícitas.