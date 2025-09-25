La UNE se desvincula de subdelegado que firmó informe a favor de “El Lobo”

La noche del jueves, el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) divulgó un comunicado en el que expone su postura frente al nexo de uno de sus excandidatos a alcalde, quien verificó la condición carcelaria de un cabecilla de pandilla.

Un juzgado requirió varios informes para verificar la situación de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias el Lobo, en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, a donde fue trasladado a finales de julio.

Los datos servirían al juzgado para decidir sobre un posible traslado de el Lobo a una prisión con menos controles. Diputados y comisiones del Legislativo han indagado sobre los informes de las instituciones del sector justicia sobre la situación del cabecilla pandillero.

La verificación de la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura estuvo a cargo del subdelegado de la región sur, Bryan Javier Morales Aguilar. Según los registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Morales fue candidato a la alcaldía de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, por la UNE en las elecciones de 2023.

Además, figura entre los financistas de ese partido, con un aporte de Q5 mil registrado en los informes de 2021 y 2022 presentados ante el TSE. En 2024, el abogado se postuló como candidato a gobernador por Santa Rosa.

Consultado por Prensa Libre, Morales confirmó su participación política y explicó que, aunque su área de trabajo es Santa Rosa, acudió a la verificación en Escuintla por la ausencia de un subdelegado en ese departamento.

Comunicado de la UNE

El partido indicó en su comunicado que Bryan Javier Morales Aguilar no está afiliado a la UNE, que no pertenece ni ocupa cargo alguno en la organización, aunque reconoció que fue candidato en 2023 y que desde entonces no tiene vínculo con esa agrupación política.

“El informe de la Oficina contra la Tortura es independiente y ajeno a la UNE. Esa institución responde únicamente a su marco legal, no a partidos políticos”, se lee en el comunicado.

“Reiteramos con firmeza: la UNE no respalda criminales ni pacta con estructuras delincuenciales. Nuestro compromiso está con la seguridad, la justicia y las familias guatemaltecas”, concluye el documento, firmado por el Comité Ejecutivo Nacional de la UNE.