Mingob confirma autorización de traslado de El Lobo a Fraijanes II, “su antiguo centro de operaciones criminales”

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó este 18 de septiembre que una jueza ordenó el traslado de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, uno de los cabecillas de la pandilla del Barrio 18, de la prisión Renovación 1 a Fraijanes II.

Ochoa Mejía había sido trasladado a Renovación el 10 de julio, junto a otros cabecillas de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18.

Jiménez aseguró que el Sistema Penitenciario impugnó la decisión judicial porque “representa un riesgo directo para los guatemaltecos”.

“El Lobo” cumple una condena de 191 años de prisión.

“Justamente su antiguo centro de operaciones criminales”, escribió Jiménez en su cuenta de X, en referencia al nuevo centro penitenciario donde estará Ochoa Mejía.

El 14 de agosto, agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT), en coordinación con el Ministerio Público (MP), localizaron una guarida utilizada por presuntos pandilleros del Barrio 18 en la colonia San Carlos Canadá, cabecera departamental de Escuintla.

El inmueble fue ubicado a pocos metros de la cárcel Renovación 1, separado únicamente por un callejón, y funcionaba presuntamente como base de apoyo logístico para “El Lobo”.