Video: así asesinaron al abogado de María Marta Castañeda Torres y de Aldo Dupie Ochoa Mejía, “El Lobo”, cabecilla del Barrio 18

Edwin Mayén, abogado de María Marta Castañeda Torres y de Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como “El Lobo”, cabecilla del Barrio 18, fue asesinado en la 3a avenida y 6a calle de la zona 1 capitalina.

En un video se observa cómo Mayén desciende de su vehículo tipo agrícola, con placas 347 FCS, y llega hasta un comercio.

A las 11.50 horas, un sujeto a bordo de una motocicleta negra se estaciona frente al carro del abogado. El sicario, que viste una playera verde, desciende de la moto, desenfunda su arma y le dispara a Mayén.

El profesional del derecho cae al suelo y el sujeto corre para subirse a su motocicleta y huir.

Varios proyectiles de arma de fuego impactan contra una mujer que atendía el negocio, quien fue trasladada por los cuerpos de socorro a un centro asistencial.

¿Quién era Edwin Mayén?

Mayén defendió a tres presuntos sicarios del Barrio 18 implicados en el caso de la fiscal del Ministerio Público, Miriam Reguero Sosa.

Daniel Eduardo Castro Rodas, Brayan Chajón y Walfred Leiva Alveño fueron capturados en la colonia El Limón, zona 18, por ser los presuntos responsables del ataque contra Reguero el 27 de marzo del 2024.

Mayén cubrió las audiencias de primera declaración, pero los tres fueron ligados a proceso penal y esperaban fecha para la etapa intermedia.

Además, iba a defender a Castañeda Torres ante el Juzgado de Mayor Riesgo A. Castañeda también es señalada en el caso Miriam Reguero, por presuntamente haber coordinado el ataque.

Ministro de Gobernación se pronuncia

“Las disputas entre pandillas y al interior de ellas, alcanzaron a una persona que ejercía su labor profesional en defensa de sus integrantes. Me solidarizo con el gremio de abogados, especialmente con quienes asumen la defensa de casos complejos, incluso en contextos de riesgo”, escribió en X el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.