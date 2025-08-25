Pareja es detenida con arsenal en automóvil interceptado frente a cárcel Renovación 1

Una pareja fue capturada este lunes 25 de agosto en un operativo conjunto en el kilómetro 68 de la ruta CA-2 Oriente, frente al ingreso del centro carcelario Renovación 1, en Escuintla, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La acción fue coordinada por agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), Inspectoría General (IG), la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) y personal operativo de la Comisaría 31.

Durante la inspección a un automóvil con placas P-218FTR, las autoridades localizaron en el baúl dos cajas plásticas que contenían municiones de uso exclusivo de las fuerzas armadas y accesorios para armamento.

Los detenidos fueron identificados como Mónica “C”, de 49 años, residente en San Lucas Sacatepéquez, y Édgar “C”, de 42, originario de Boca del Monte, Villa Canales. A cada uno se le incautó un teléfono celular. Este último hay había sido detenido por el caso de la muerte del capital Byron Lima Oliva, durante un motín en Pavón.

Según el reporte preliminar, en la primera caja se hallaron 148 municiones útiles calibre 2.23, 20 municiones calibre 9 mm y un cañón para pistola, posiblemente del mismo calibre. En la segunda caja se contabilizaron 297 municiones útiles calibre 7.62.

El operativo fue parte de una intervención multidisciplinaria programada por las fuerzas de seguridad, ante reportes de tráfico de armas y traslado ilegal de municiones hacia centros carcelarios del país.

La aprehensión tuvo lugar a las 16.00 horas. Personal del Núcleo de Reserva y elementos de la SGAIA de la Comisaría 31 procedieron a consignar a los sospechosos y trasladarlos a un juzgado de turno.

Además, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que Édgar “C” estaría vinculado al asesinato del capitán Byron Lima Oliva, ocurrido el 18 de julio del 2016 en la cárcel Pavón, Fraijanes. De confirmarse esa hipótesis, Contreras sería el séptimo implicado en el crimen.

El Ministerio Público y las unidades de investigación continúan las diligencias para determinar si las municiones incautadas estaban destinadas a internos dentro del centro carcelario o si formaban parte de una red de tráfico de armas más amplia.

