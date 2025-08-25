PNC obedece orden de juezas y libera a tres personas que eran rehenes de pandilleros de la MS en Las Gaviotas

La resolución de las juezas Verónica Galicia y Shanne Ralda ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) intervenir en el Centro Especializado de Reinserción (CER-1) de la zona 13, donde se encontraban retenidos tres empleados que repartían comida a los reos identificados como miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Los privados de libertad de la correccional exigían al Ministerio de Gobernación que Jorge Yahir de León Hernández, alias el Diabólico, cabecilla de la MS, fuera trasladado de la cárcel de máxima seguridad Renovación 1 a Pavoncito y recuperara privilegios dentro del penal.

Luego de seis horas de haber iniciado el motín, las juezas enviaron un oficio a la Dirección General de la PNC en el que indicaban que debía intervenir en el centro “a efecto de resguardar la vida e integridad física de los rehenes y de los adolescentes amotinados, así como de la población en general de dicho centro”.

El documento establecía que la Policía tenía un plazo de tres horas para actuar y, posteriormente, informar al juzgado sobre el cumplimiento de la orden.

Marvin Rabanales, titular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), informó que los rehenes fueron trasladados a un centro asistencial luego de haber sido liberados.

Agregó que no hubo fallecidos durante el operativo a cargo de la Policía. Según autoridades de la PNC, se utilizaron armas no letales contra los reclusos, todos mayores de edad.

Los Bomberos Municipales informaron que trasladaron a los tres trabajadores rescatados y a un reo, debido a que presentaban golpes en distintas partes del cuerpo.

El subcomisario Girón, de la PNC, indicó a Prensa Libre que los privados de libertad les comenzaron a disparar. El Ministerio Público localizó un arma de fuego en el interior de la correccional.

“Fue una actividad muy complicada para la PNC, pero, usando la fuerza de una manera controlada, se restableció el orden de manera pacífica... Nos dispararon, se escucharon varios disparos”, declaró el oficial de la policía

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, dijo que 34 pandilleros tenían secuestrados a tres cocineros en el centro conocido como “Gaviotas”.

"Querían negociar que sus líderes salieran de Renovación 1 pero nosotros no negociamos con criminales. Gran trabajo del Comando Antisecuestros y Fuerzas Especiales de la PNC", escribió en su cuenta de X.

Privados de libertad del Centro Especializado de Reinserción, zona 13, permanecen tirados en el suelo, en ropa interior, tras ser reducidos por las fuerzas de seguridad. (Foto Prensa Libre: Ministerio de Goberanción)

¿Quiénes son los cabecillas la MS recluidos en Renovación 1?

El Ministerio de Gobernación informó el 31 de julio sobre el traslado de cabecillas de las maras Barrio 18 y Salvatrucha.

“Diez criminales de altísima peligrosidad, intocables por gobiernos anteriores, ahora están bajo aislamiento absoluto, con vigilancia total las 24 horas del día. Sin acceso. Sin privilegios. Sin capacidad para dirigir ni coordinar absolutamente nada”, dijo ese día Francisco Jiménez, ministro de Gobernación.

Mara Salvatrucha:

Ese grupo es dirigido por Jorge Yahir de León Hernández, quien cumple una condena de 168 años por haber ordenado la muerte de cuatro personas que fueron decapitadas. Los restos fueron abandonados frente al Congreso de la República; frente al centro comercial Tikal Futura; en la colonia Lavarreda, zona 18, y en la colonia La Paz, zona 4 de Villa Nueva. Además, la MS es una de las estructuras criminales designadas como terroristas por Estados Unidos en febrero del 2025.

Jorge Yahir de León Hernández, alias el Diabólico

Amílcar Galileo Torres Rosales, alias el Garrobo

Nixon Bantes González, alias el Flaco

Ronal Bosbeli Choc Alemán, alias el Sexy Boy

Ángel Gabriel Reyes Marroquín, alias el White

Pandilleros recluidos en las cárceles de Fraijanes 2, Preventivo para Varones de la zona 18, El Boquerón y Pavoncito han tomado como rehenes a guardias del Sistema Penitenciario para presionar al Ministerio de Gobernación a que traslade a los máximos cabecillas de ambas pandillas a otro penal donde conserven privilegios.

Barrio 18:

Dirige esa pandilla Aldo Dupie Ochoa Mejía, de 40 años, quien cumple más de mil años de condena por los delitos de asesinato, robo, asociaciones ilícitas, robo agravado y asesinato en grado de tentativa.