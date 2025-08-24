Sistema Penitenciario confirma denuncias en contra reos que causaron motines y toma de rehenes en cárceles

La Dirección General del Sistema Penitenciario (SP) confirmó que, a través de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, interpuso las denuncias penales correspondientes contra los responsables de los motines y la toma de rehenes ocurridos el viernes 22 de agosto en el Centro de Detención Preventiva para Hombres en Fraijanes y en el Centro de Detención Preventiva conocido como la cárcel de “El Boquerón”, en Cuilapa, Santa Rosa.

Según un comunicado de prensa del SP, los principales causantes fueron identificados como integrantes de la mara Salvatrucha, por lo que se promovieron las acciones penales contra los reclusos de esa estructura, señalados como responsables de los hechos.

En cuanto a la liberación de los rehenes, el Sistema Penitenciario indicó que se logró gracias a la coordinación y a las acciones emprendidas por el Grupo Élite y las unidades operativas de la entidad, con apoyo del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la liberación segura y sin incidentes de las personas retenidas.

Requisas posteriores

El SP también confirmó que, después de la liberación de los rehenes, se efectuaron requisas en los centros carcelarios donde se originaron los disturbios.

Como resultado, se incautaron cinco armas de fuego, así como varias tolvas y municiones utilizadas por los reos para amenazar a los retenidos.

Asimismo, se informó que los cabecillas de la mara Salvatrucha permanecen en aislamiento en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, bajo vigilancia y control estricto, sin privilegios. Por ello, las acciones emprendidas por los integrantes de esa estructura el 22 de agosto no tuvieron ningún efecto.

Durante los hechos de esa fecha fueron retenidas 13 personas, entre ellas civiles y guardias del Sistema Penitenciario, quienes, tras ser liberados, fueron resguardados por las fuerzas de seguridad.

LECTURAS RELACIONADAS SP confirma reubicación interna de cabecillas de pandillas en Renovación 1 tras motines

No cederán a presiones

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, escribió en su cuenta de X que los rehenes fueron liberados durante la madrugada del 23 de agosto y aseguró que la cartera no cedió a las peticiones de los reclusos.

“Los rehenes fueron liberados esta madrugada. El Estado no cedió ante estos criminales”, aseguró.

En la misma publicación compartió un mensaje emitido horas antes, en el que calificó las acciones de los reclusos en Fraijanes y El Boquerón como “secuestros”, que “son intentos desesperados de pandilleros que buscan llamar la atención y presionar al Estado para recuperar a sus líderes recluidos en Renovación 1”.

También afirmó que tanto el Sistema Penitenciario como la Policía Nacional Civil actúan conforme a los protocolos establecidos, pues su prioridad es proteger la vida de los rehenes y restablecer el orden.

Por último, indicó que “los líderes de las pandillas no se van a trasladar, permanecerán en Renovación 1 y seguirán sin ninguna capacidad de dirigir sus estructuras criminales”.

Los rehenes fueron liberados esta madrugada. El Estado no cedió ante estos criminales. 🫡🇬🇹#ComandoAntisecuestros @PNCdeGuatemala

Ministerio de #GobernAcción https://t.co/UvtcTrkV66 — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) August 23, 2025

Recuento de motines en cárceles

Luego del traslado de los cabecillas del Barrio 18 y Salvatrucha a la cárcel de Renovación I, en Escuintla, el 31 de julio, los integrantes de estas pandillas presos iniciaron motines en diferentes cárceles como medida de presión para que las autoridades devolvieran a sus líderes a los penales desde donde, según investigaciones, ordenaban la comisión de varios delitos.

El 12 de agosto, 14 guardias del Sistema Penitenciario fueron tomados como rehenes de manera simultánea en el Preventivo de la zona 18 y en la cárcel de Fraijanes 2. Cerca de la medianoche de ese día, y tras varias horas de retención, fueron liberados por elementos del Comando Antisecuestros de la PNC. No se registraron heridos.

El 14 de agosto, en El Boquerón, siete reos de la mara Salvatrucha se amotinaron en ese centro carcelario. En esa ocasión, un guardia del Sistema Penitenciario murió por heridas de arma de fuego y varios más fueron retenidos. Las fuerzas de seguridad retomaron el control de la prisión el 16 de agosto; sin embargo, a los amotinados no se les consignó ni trasladó a otros penales.

El 22 de agosto, un grupo de reclusos tomó como rehenes a 13 personas, entre ellas guardias del SP y trabajadores de una empresa distribuidora de alimentos. De inmediato fueron desplegados agentes de la PNC y del Comando Antisecuestros, que lograron la liberación de los retenidos durante la madrugada del 23 de agosto.

Todos estos motines están relacionados con el traslado de los cabecillas del Barrio 18 y Mara Salvatrucha a Renovación I, donde permanecen aislados, sin acceso a teléfonos celulares ni a otras comodidades de las que gozaban en los penales donde antes cumplían condena, indicaron las autoridades del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario.