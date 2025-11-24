Guardias del SP hacen trabajos de albañilería en cárcel Renovación 2, próxima a inaugurarse

Edwin Rodas, arquitecto del área de Planificación del Sistema Penitenciario (SP), informó que hay guardias de la institución asignados como albañiles, y que actualmente trabajan en el Departamento de Infraestructura.

Agregó que han hecho esfuerzos por contratar a más personal bajo el renglón 031 desde hace dos años, pero las convocatorias han quedado desiertas.

“Lamentablemente, no hay personas que quieran trabajar dentro del SP y en dos ocasiones han quedado desiertas las convocatorias que ha realizado Recursos Humanos. A raíz de eso, ya había guardias rebajados que trabajaban como albañiles”, explicó.

Comentó que estos guardias ya estaban contratados por la anterior administración.

“Son guardias, pero conocen de albañilería, electricidad, etcétera”, añadió.

Rodas indicó que se aumentó el número de guardias por turno al iniciar el proyecto de mejora de los penales. Ese plan, impulsado por el exministro de Gobernación Francisco Jiménez, sería llamado “Renovación” y, hasta la fecha, solo una cárcel ha sido mejorada, en Escuintla.

“Se incorporaron 12 guardias más por turno, 24 en total, de los que ya trabajaban en el Departamento de Infraestructura. Se tenía contemplada la contratación de 75 guardias bajo el renglón 031 para este año, pero el proyecto cayó en Recursos Humanos. La recontratación se retomará en 2026”, señaló.

Duermen en el piso

El 13 de octubre pasado, el diputado José Chic llevó a cabo una fiscalización en la cárcel Renovación 2, ubicada en el antiguo anexo para varones de la zona 18.

Según el congresista, son 30 los guardias del SP que realizan trabajos de albañilería.

“Hay 30 guardias del SP rebajados haciendo trabajos de albañilería. Pero, de todas formas, después va una empresa a cobrar por haber hecho esos trabajos, aunque ya los hicieron los mismos guardias del SP”, cuestionó Chic a las autoridades del SP el pasado 19 de noviembre durante una citación, pero los funcionarios guardaron no respondieron.

Área donde dormían, en octubre pasado, los guardias del SP asignados a la construcción de la cárcel Renovación 2. (Video: cortesía, diputado José Chic)

Renovación 2 no será de máxima seguridad

Jorge Guillermo López Dellachiessa, director general del SP, explicó que están evaluando mejoras en los centros carcelarios. Francisco Jiménez, entonces a cargo del Ministerio de Gobernación, había prometido mejorar al menos tres penales para recuperar el control del SP.

“Si no estoy mal, solo se va a quedar Renovación 1; no vamos a continuar con las renovaciones. El anexo B, el que iba a ser Renovación 2, lo queremos tomar como una cárcel modelo”, afirmó López.

El pasado 22 de noviembre, el Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que Marco Antonio Villeda, ministro de la cartera del Interior, visitó el Centro de Detención para Hombres, zona 18, anexo B, que funcionará como un centro de reinserción.

“El fortalecimiento del SP continúa con los trabajos de remozamiento en el Centro de Detención para Hombres, zona 18, anexo B, como parte de la inversión en infraestructura. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, supervisó las labores en ese recinto”, publicó el Mingob