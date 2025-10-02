Diputados evalúan cambios en cinco leyes para fortalecer el combate a las pandillas

El Congreso de la República celebró este jueves 2 de octubre la primera reunión de la mesa técnica destinada a analizar posibles reformas legales que fortalezcan el combate a las pandillas. En el encuentro también participaron representantes del Ministerio Público (MP).

La junta se desarrolló a puerta cerrada, pues, según los diputados presentes, se trató de un espacio de carácter técnico y estratégico. De haberse hecho pública, advirtieron, podría haberse alertado a los grupos criminales sobre las medidas en discusión.

Al finalizar, el presidente del Congreso, Nery Ramos, ofreció una conferencia de prensa en la que detalló los avances del primer día de trabajo. Explicó que el análisis inicial se concentra en cinco normas: la Ley contra el Lavado de Dinero, la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Terminales Móviles, la Ley del Régimen Penitenciario y el Código Penal.

Ramos aclaró que no son las únicas leyes que requieren modificaciones, pero que es urgente revisarlas por “la diversificación de la conducta criminal de las pandillas”.

En esta primera reunión entre congresistas y fiscales se acordó abrir el análisis de las propuestas vigentes y, según el funcionario, el objetivo es que en un plazo de un mes se presente un instrumento jurídico “que le dé armas de verdad al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil y a las direcciones de inteligencia para un combate frontal” contra estas estructuras.

Los diputados recibieron copias de las leyes que serán revisadas, así como un documento base elaborado por el Congreso con insumos proporcionados por la Fiscalía General, a través del secretario de Política Criminal, Melvin Portillo, quien también participó en la reunión.

El presidente del Congreso señaló que las próximas sesiones se mantendrán bajo reserva “por un tema de seguridad nacional” y llamó a que el debate se mantenga libre de intereses políticos.

Delegación de EE. UU. en el Congreso

El pasado lunes 29 de septiembre, una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos visitó el país y se reunió con legisladores guatemaltecos.

Durante el encuentro manifestaron preocupación por la necesidad de fortalecer la democracia, fomentar el desarrollo económico y enfrentar al crimen organizado, las pandillas y el narcotráfico.

Según Ramos, los congresistas estadounidenses insistieron en la urgencia de aprobar una ley antilavado, con el fin de evitar que Guatemala sea incluida en la “lista gris” internacional, lo que traería consecuencias económicas.

En paralelo, se subrayó la importancia de impulsar una estrategia integral contra las pandillas, que contemple:

Prevención para niños y adolescentes, a fin de evitar su reclutamiento.

Endurecimiento de penas y reformas a más de una docena de leyes penales.

Construcción de una cárcel de máxima seguridad especializada para pandilleros.

Protocolos de atención integral para víctimas de extorsión.

“Esta no será una iniciativa de un solo diputado ni de un bloque en particular, sino el producto de un consenso en mesa técnica”, afirmó Ramos, al recalcar que se busca una legislación robusta y responsable.

Iniciativa para clasificación de pandillas

A su vez, el Congreso continúa analizando la iniciativa 5692, presentada durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei, que busca clasificar como terroristas a los integrantes de maras o pandillas juveniles.

La propuesta recibió dictamen favorable en el 2024, aunque con modificaciones tras la revisión de las comisiones de Defensa, Gobernación y Asuntos de Seguridad Nacional. El cambio principal fue sustituir la categoría de “terroristas” por la de “delincuentes de alta peligrosidad”.

Desde entonces, avanzó en su primera lectura, pero quedó estancada hasta ahora, cuando los diputados retomaron el debate tras aprobar un punto resolutivo que ordena continuar con su discusión.

La decisión se produjo luego de que Estados Unidos declarara como terroristas a los integrantes del Barrio 18 en ese país y anunciara acciones directas contra esa estructura criminal.

Buscan fondo millonario con otras iniciativas

En agosto del 2025, el Congreso también envió a las comisiones legislativas dos de tres iniciativas presentadas para reforzar el combate a las maras y pandillas.

Estas propuestas, impulsadas por el diputado Ronald Portillo, del bloque Vamos, y respaldadas por legisladores de otras bancadas, plantean una respuesta legal al incremento de extorsiones, homicidios y otros delitos atribuidos a estas estructuras criminales.

La primera, iniciativa 6582, denominada Ley para el Financiamiento al Combate contra las Maras y Pandillas, contempla la reasignación de Q3 mil millones para fortalecer al Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil, la División Especializada en Investigación Criminal, el Sistema Penitenciario, el Ministerio Público y la Secretaría de Bienestar Social, con Q500 millones adicionales para cada institución.

La segunda, iniciativa 6581, llamada Ley para el Fortalecimiento al Combate de las Maras o Grupos Criminales Organizados, propone reformas de fondo como tipificar el delito de sicariato agravado por pertenencia a pandillas, con penas de hasta 50 años de prisión en casos en los que la víctima sea menor de edad o esté vinculada a las fuerzas de seguridad.

