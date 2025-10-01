De “terroristas” a “delincuentes de alta peligrosidad”: Dictamen de iniciativa que busca atacar a las pandillas cambia clasificación

El Congreso de la República continúa con el análisis de la iniciativa 5692, presentada por el expresidente Alejandro Giammattei, que pretendía clasificar como terroristas a los integrantes de las maras o pandillas juveniles.

La propuesta fue revisada por las comisiones de Defensa, Gobernación y Asuntos de Seguridad Nacional. Avanzó en su primera lectura en marzo del 2024, con dictamen elaborado por esta última.

Dicho dictamen fue favorable con modificaciones. Entre los cambios principales destaca la eliminación del término “terrorista”, sustituido por “delincuentes de alta peligrosidad” para referirse a los pandilleros.

La iniciativa contó con el análisis de expertos en seguridad, entre ellos Nery Ramos, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) y actual presidente del Legislativo.

“Ramos, experto en seguridad, apunta la necesidad de ampliar la tipología de las conductas criminales de las maras y aumentar las penas por los delitos que cometen, para coadyuvar en su erradicación”, señala el dictamen.

Otro punto mencionado es que la mayoría de expertos consultados afirmaron que el 90% de los cabecillas de la Mara 18 y la Mara Salvatrucha (MS) ya se encuentran detenidos.

Por ello, recomendaron reforzar los controles en el Sistema Penitenciario (SP), a fin de evitar que los líderes den instrucciones a los pandilleros que aún están en libertad.

Se requieren cambios

Para Javier Monterroso, exsecretario del Ministerio Público (MP) y analista en seguridad, clasificar como “terroristas” a los pandilleros no ocasionaría mayor impacto en la persecución penal.

“En Guatemala no cambia nada, porque ya se aplica la Ley contra el Crimen Organizado. Clasificarlos como terroristas no implica ninguna modificación real. Si se trata de procesarlos por pertenecer a una organización terrorista, ya existe la figura de asociación ilícita”, señaló.

Recientemente, diputados y fiscales del MP se reunieron para analizar el fenómeno criminal, que, a criterio de los investigadores, requiere penas más severas.

Durante el encuentro se abordó la posibilidad de crear juzgados y tribunales especializados para conocer estos casos. No obstante, Monterroso advirtió que esa medida podría resultar contraproducente.

Reos esposados de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 en fila durante su traslado al Centro “Renovación 1”. (Foto Prensa Libre: Mingob)

“La creación de juzgados especializados no ayuda; incluso podrían ser inconstitucionales, ya que podría perderse la objetividad del proceso penal. Además, ya existen los juzgados de alto impacto, que tienen capacidad para conocer este tipo de casos”, apuntó.

A su juicio, para lograr una solución más profunda se debería modificar la Ley de Aceptación de Cargos, pues asegura que esta ha sido utilizada por pandilleros para evadir la justicia.

“Aplican la aceptación de cargos por portación ilegal de armas de fuego y otros delitos. Si realmente se quiere aprobar una ley para combatir a las maras, se debería derogar esa normativa o limitar su uso”, añadió.

El diputado Byron Rodríguez, del bloque Todos, coincide con este enfoque. “Hay que encontrar un mecanismo para que los cabecillas y quienes se benefician en ámbitos políticos, empresariales o de lavado de dinero enfrenten responsabilidades penales”, dijo.

La propuesta

La iniciativa no solo califica a los pandilleros como delincuentes de alta peligrosidad, sino que establece que los procesos en su contra deberán conocerse en juzgados y tribunales de alto impacto.

También duplica las penas para quienes sean condenados por los delitos de asociación ilegal de personas armadas y entrenamiento para actividades ilícitas.

Además, de ser aprobada conforme al dictamen, permitirá al Ministerio de Gobernación (Mingob) equiparse con hasta Q200 millones para métodos especiales de investigación contra pandillas.

Artículos destacados de la propuesta:

Artículo 3. Los casos de pandilleros serán conocidos en juzgados de alto impacto.

Los casos de pandilleros serán conocidos en juzgados de alto impacto. Artículo 10. Doble de pena por asociación ilegal de personas armadas.

Doble de pena por asociación ilegal de personas armadas. Artículo 11. Doble de pena por entrenamiento para actividades ilícitas.

Doble de pena por entrenamiento para actividades ilícitas. Artículo 21. El Ejecutivo deberá crear un mecanismo para evitar la comunicación entre cabecillas y sus estructuras criminales desde prisión.

El Ejecutivo deberá crear un mecanismo para evitar la comunicación entre cabecillas y sus estructuras criminales desde prisión. Artículo 22. El Mingob podrá adquirir equipo para métodos especiales de investigación por hasta Q200 millones.

El dictamen fue elaborado por la legislatura anterior e incluso contó con el voto favorable razonado del ahora presidente Bernardo Arévalo, quien en ese entonces era diputado.

En su voto, Arévalo expuso su preocupación por la falta de mecanismos de fiscalización sobre el gasto autorizado para el Mingob. Actualmente, la cartera es dirigida por Francisco Jiménez.