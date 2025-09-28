MS-13 desplaza a Los Caradura de El Gallito y control por el narcomenudeo incrementaría la violencia, según autoridades

La Policía Nacional Civil ejecutó un operativo táctico el 24 de septiembre de 2025 en el barrio El Gallito, zona 3 capitalina, donde desarticuló una estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13), presuntamente dedicada al narcomenudeo, sicariato y extorsión.

Las pesquisas detallan que entre los detenidos hay cabecillas de la banda dedicada a distribuir droga en la ciudad de Guatemala y municipios aledaños, así como personas que supuestamente se dedicaban a reclutar menores de edad para unirse a la pandilla.

“Antes Los Caradura tenían el control del Gallito, pero ahora la MS sometió a los integrantes de esa banda”, indicó el investigador.

Agregó que la reestructuración del crimen podría generar ataques armados entre ambos grupos criminales.

“Los Caradura quieren volver a tomar el control de sus discotecas en la capital y la distribución de droga. Los Caradura ahora trabajan para la MS”, reconoció.

Detalló que han trabajado para detener a los pandilleros y narcomenudistas, y prueba de ello fue el operativo donde capturaron a los 17 integrantes de la banda criminal de la MS.

La acción respondió al ataque armado en el que fue asesinado el agente Cleofas Valery Ortega Guzmán, investigador de la Policía Nacional Civil, durante una persecución a sicarios en la 24 calle y avenida Elena.

En el operativo fueron capturados presuntos sicarios, cabecillas, reclutadores y operadores logísticos, todos vinculados a clicas como Leeward Locos Salvatruchas, Landívar Locos y North Side Locos.

Entre los 17 aprehendidos también hay tres menores de edad vinculados a la pandilla.

“Aún estamos dando seguimiento a la participación de los menores de edad en la estructura. Preliminarmente sabemos que fueron reclutados y colaboraban con la MS”, expresó.

Detenidos durante el operativo

Se prevé que el domingo 28 de septiembre se lleve a cabo la audiencia de primera declaración contra los 14 pandilleros de la MS aprehendidos en el barrio El Gallito, mientras que los tres menores fueron trasladados a un juzgado de menores en conflicto con la ley penal.

Los detenidos:

Dercy Geovany Cermeño

Antecedente:

Lesiones graves

Asesinato

Conspiración

Asociación para el narcotráfico

Portación ilegal de arma

Asociación ilícita

Posesión para el consumo

Pedro Obed Otzoy Xocop

Promoción o estimular a la drogadicción, año 2019

Edison Alexander Tocay Xajap

Homicidio, año 2008

Dos antecedentes año 2022

Dos antecedentes año 2024

Kevin Roger Castro Ruiz

Robo Agravado, año 2015

⁠Portación ilegal de arma de fuego, año 2015

Jhonny Estiven Alexander Guerra

Dos antecedentes año 2016

Dos antecedentes año 2024

Brayan Edgardo Geovanny Cifuentes Cermeño

Homicidio, año 2008

María Fernanda Monroy

Casos especiales de estafa año 2024

Heber Abraham Josué Díaz De La Cruz

Dos antecedentes año 2024

Brandon Geovani Alvarez Ramos

Asociación Ilícita, año 2017

Roberto Antonio López Cabrera “el oscuro”

Infracción toque de queda, año 2020

Sin antecedentes:

Wilber Rogelio Larios Jiménez

⁠José Martínez Moreira

⁠Jonathan Rodolfo Larios Jiménez

⁠Kevin Estuardo Muy Morales “El seco”

Situación crítica por disputa de territorio

El pasado 1 de septiembre, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, advirtió que Guatemala se acerca a una situación sumamente crítica si no se logra detener la amenaza de las pandillas, la venta de droga en las calles y el trasiego de estupefacientes.

“Ellos necesitan otros canales de suministro, pero esos canales de suministro los tienen Los Caradura, porque ellos tienen el territorio y los canales de suministro. La única opción para poder ocupar ese espacio y ese negocio es la violencia”, declaró a Prensa Libre.

En marzo del 2025, las investigaciones revelaron una alianza entre pandilleros de la MS en Guatemala y El Salvador para apoderarse del narcomenudeo.

“La MS y los criminales salvadoreños quieren apoderarse de la venta de droga en el área metropolitana, y esto ha provocado una serie de muertes en Villa Nueva, Villa Canales y Amatitlán”, indicaron en esa ocasión.