PNC irrumpe en el barrio El Gallito, bastión de Los Caradura, tras balacera entre sicarios que dejó un agente muerto

Las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) incursionaron este miércoles 24 de septiembre en el barrio El Gallito, zona 3 capitalina, tras un enfrentamiento armado entre presuntos sicarios de la estructura criminal Los Caradura y agentes policiales en la avenida Elena.

La operación se desplegó minutos después del ataque armado en el que un investigador de la PNC, identificado como Cleofas Valery Ortega Guzmán, resultó herido de bala y murió en un centro asistencial.

En el mismo hecho, tres supuestos sicarios fueron capturados por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

Algunas fuentes no descartan que los detenidos sean integrantes de la estructura criminal Los Caradura; sin embargo, la PNC no lo ha confirmado ni descartado.

Durante la redada en El Gallito, los agentes capturaron a cuatro presuntos delincuentes y decomisaron un arsenal de armas de grueso calibre, según informó el Ministerio de Gobernación.

Además, se reportó la muerte de uno de los atacantes en el hospital San Juan de Dios, donde también permanece otro herido.

Las autoridades señalan que el barrio El Gallito es el principal centro de operaciones de Los Caradura, grupo que rivaliza con la mara Salvatrucha, que estaría disputando el control de la venta de drogas en diversos sectores de la capital.

De acuerdo con las investigaciones, esa organización ha intensificado la violencia en la zona en los últimos meses.

La incursión policial fue respaldada por unidades tácticas y de inteligencia, y se mantuvo activa durante varias horas para asegurar la zona.