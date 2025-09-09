Quién es Gorgojo, el reo de alta peligrosidad acusado de encender la violencia en zonas 3 y 9

Carlos Roberto Ortiz Romero, conocido con el alias Gorgojo, es señalado como uno de los cabecillas más violentos de la Mara Salvatrucha en la capital. Su nombre resurgió con fuerza tras una investigación que lo vincula al asesinato de cinco jóvenes en enero de 2024, un hecho que habría provocado una cadena de enfrentamientos entre pandillas.

Nacido en la Ciudad de Guatemala, Ortiz Romero escaló posiciones dentro de su clica hasta convertirse en un operador clave. De acuerdo con fuentes de investigación, fue él quien ordenó la ejecución de los cinco hombres desaparecidos el 5 de enero de 2024 en un club nocturno de la zona 9. Los cuerpos habrían sido disueltos en ácido días después en el barrio El Gallito, zona 3, un territorio controlado por la pandilla rival Los Caradura.

El crimen tuvo repercusiones inmediatas. Francisco Édgar Domínguez Higueros, quien controlaba esa zona en nombre de Los Caradura, habría expulsado a Gorgojo del sector, lo que marcó el inicio de una disputa territorial entre el Barrio 18, Los Caradura y la Mara Salvatrucha, con enfrentamientos que han dejado múltiples víctimas desde entonces.

La información recopilada por Guatevisión y Prensa Libre señala que Ortiz fue capturado en febrero de 2023 y permanece en prisión preventiva, aunque su ubicación exacta no ha sido revelada debido a su perfil de alta peligrosidad. A pesar de estar recluido, las autoridades no han logrado procesarlo formalmente por los asesinatos cometidos en El Gallito.

Actualmente, el Ministerio Público investiga su posible implicación en el asesinato de Domínguez Higueros, perpetrado el 26 de junio de 2025 en un edificio de la zona 10.

Ortiz Romero se encuentra en el radar de las fuerzas de seguridad por su historial violento, su papel como cabecilla de pandilla y su capacidad para seguir influyendo en disputas criminales desde prisión.

Su caso es ejemplo del poder que conservan ciertos reos a pesar de estar tras las rejas, y de cómo decisiones tomadas desde las estructuras penitenciarias siguen alimentando el conflicto entre pandillas en el país.

