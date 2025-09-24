Investigadores de la PNC se enfrentan a tiros con supuestos sicarios en la Avenida Elena; hay un agente herido y tres capturados

Un enfrentamiento armado entre agentes investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y tres supuestos sicarios se registró la tarde de este miércoles 24 de septiembre en la intersección de la 24 calle y avenida Elena, zona 3 de la Ciudad de Guatemala, lo que dejó como saldo un policía herido de gravedad y tres presuntos delincuentes capturados.

El tiroteo ocurrió cuando los agentes, pertenecientes a la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), realizaban un operativo cuya naturaleza aún no ha sido detallada por las autoridades. Según fuentes policiales, los agentes intentaban identificar a los ocupantes de un vehículo cuando fueron atacados a balazos, lo que desató un intercambio de disparos en plena vía pública.

Los tres detenidos fueron reducidos al orden en el lugar del enfrentamiento. Durante la inspección, las fuerzas de seguridad incautaron armas de fuego y municiones. Las identidades de los capturados no han sido reveladas, pero se presume que estarían vinculados a una estructura dedicada a delitos por encargo.

Uno de los investigadores fue alcanzado por los disparos. Fue trasladado de emergencia al Hospital General San Juan de Dios por los Bomberos Voluntarios donde se reporta en estado crítico.

La avenida Elena y sus alrededores fueron acordonados durante para permitir la recopilación de evidencias por parte de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público, mientras unidades especiales de la PNC mantenían presencia en la zona para resguardar la escena.

Este hecho ocurre en un contexto de creciente violencia asociada a estructuras del crimen organizado, particularmente aquellas vinculadas al sicariato y cobros ilegales.

Las autoridades aún no han confirmado si el operativo estaba relacionado con una investigación en curso contra sicariato. Se espera que en las próximas horas se brinde una conferencia oficial para ampliar los detalles del caso.