El Gallito: cronología del enfrentamiento entre presuntos sicarios y la PNC, y cómo se gestó el operativo en la zona 3

El pasado 24 de septiembre, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaban labores de investigación criminal en la 24 calle y avenida Elena, zona 3 capitalina, cuando notaron un vehículo sospechoso y lo siguieron.

Cuando los ocupantes de ese automotor advirtieron la presencia policial, dispararon contra los agentes, y en la balacera resultó herido un investigador, quien luego murió en un centro asistencial. Dos supuestos delincuentes también murieron.

Ese hecho desencadenó un operativo táctico de la PNC en el barrio El Gallito, zona 3, que culminó con la captura de 14 adultos, mientras que tres menores de edad fueron remitidos a un juez. Las autoridades decomisaron armas, vehículos, chalecos antibalas y teléfonos móviles.

Antecedente

La Subdirección General de Investigación Criminal de la PNC informó que el 7 de septiembre pasado se efectuó un operativo táctico policial en distintos departamentos para desarticular las clicas Addams Locos Salvatruchas (ALS), Bandidos Locos Salvatruchas (BLS), Landívar Locos Salvatruchas (LLS), Santos Locos Salvatruchas (SLS), North Side Locos Salvatruchas (NSLS), Leeward Locos Salvatruchas (LLS) y Normandi Locos Salvatruchas (NLS), todas vinculadas a la Mara Salvatrucha (MS13).

En esa operación fueron capturadas 20 personas y se decomisaron armas de fuego, vehículos, motocicletas y municiones.

La PNC indicó que algunas viviendas allanadas el 7 de septiembre habían sido retomadas por pandilleros de la Mara Salvatrucha, por lo que se organizaron equipos de vigilancia móvil y estática para ubicar a presuntos integrantes de ese grupo criminal.

Cronología

14.15 horas: El enfrentamiento

En la 24 calle y avenida Elena, zona 3 capitalina, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal perseguían un automóvil placas P638-KXZ. Sus ocupantes dispararon contra los agentes y, en el intercambio de fuego, resultaron heridos un supuesto sicario, el agente Cleofas Valery Ortega Guzmán y un agente de seguridad privada. Todos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios.

14.35 horas: La captura

Minutos después, la PNC neutralizó a los atacantes y detuvo a Heber J., de 26 años; Edison T., de 24; Pedro G., de 36 (quien falleció tras su ingreso al hospital), y a un menor de edad, presentado ante juez competente. Se decomisaron el vehículo, dos armas de fuego y municiones.

15.52 horas: Fallece el agente

El investigador Cleofas Valery Ortega Guzmán murió en el hospital del IGSS a consecuencia de un disparo en el cráneo.

16.00 horas: Planificación y ejecución del operativo

Tras confirmarse la muerte del agente Ortega, se ejecutó el plan táctico “El Gallito, fase 2”.

Plan Operativo

Reconcentración policial

Las autoridades desplegaron más de 500 agentes de distintas unidades especializadas hacia el barrio El Gallito, donde se refugiaban más integrantes de la estructura criminal.

Ingreso a El Gallito

Los equipos tácticos ingresaron para ejecutar órdenes de captura, realizar detenciones en flagrancia, incautar ilícitos y secuestrar evidencia.

Neutralización de objetivos

Se dio inicio a la ejecución de diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, lo que permitió la aprehensión de 17 personas: una por orden de captura vigente por los delitos de asesinato, asociación ilícita, conspiración para el asesinato y obstrucción extorsiva de tránsito; 13 detenidas en flagrancia y tres menores de edad remitidos a juez competente.

Capturas

Fueron detenidas 14 personas y tres menores de edad remitidos a tribunales. Diez de los adultos tenían antecedentes penales:

Pedro O., 26 años : orden de captura por asesinato, conspiración, asociación ilícita y obstrucción extorsiva del tránsito (del 2025); antecedente por estímulo a la drogadicción (2019).

: orden de captura por asesinato, conspiración, asociación ilícita y obstrucción extorsiva del tránsito (del 2025); antecedente por estímulo a la drogadicción (2019). Dercy C., 37 : antecedentes por asesinato (2005), conspiración (2007), portación ilegal (2006, 2014), asociación ilícita (2010), posesión para el consumo (2012, 2013).

: antecedentes por asesinato (2005), conspiración (2007), portación ilegal (2006, 2014), asociación ilícita (2010), posesión para el consumo (2012, 2013). Edison T., 24 : homicidio (2008), y antecedentes en 2022 y 2024.

: homicidio (2008), y antecedentes en 2022 y 2024. Kevin C., 31 : robo agravado y portación ilegal (2015).

: robo agravado y portación ilegal (2015). Jhonny G., 35 : antecedentes en 2016 y 2024.

: antecedentes en 2016 y 2024. Brayan C., 36 : homicidio (2008).

: homicidio (2008). María M., 41 : estafa (2024).

: estafa (2024). Heber D., 26 : antecedentes en 2024.

: antecedentes en 2024. Brandon A., 29 : asociación ilícita (2017).

: asociación ilícita (2017). Roberto L., 23: conocido como El Oscuro, con antecedente por violación al toque de queda (2020).

Armas incautadas

Dos fusiles AR-15 calibre 5.56 mm

Una subametralladora

14 carabinas calibre .223

Dos escopetas calibre 12

10 pistolas 9 mm

Dos silenciadores

40 tolvas para fusil

Dos tolvas para pistola

1,057 municiones de distintos calibres (conteo en curso)

FOTOGALERÍA Operación en el barrio El Gallito y enfrentamiento armado entre presuntos sicarios y agentes de la PNC, deja fallecidos, capturados y heridos Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen

Otros ilícitos decomisados