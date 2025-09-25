Capturas en El Gallito: cuáles son los delitos y los antecedentes de los detenidos en el operativo en la zona 3

El 24 de septiembre se registró un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y presuntos sicarios de la estructura criminal Los Caradura, en la avenida Elena, barrio El Gallito, zona 3. El saldo fue de tres muertos —un agente y dos presuntos delincuentes—, 14 detenidos y tres menores de edad remitidos.

El agente fallecido fue identificado como Cleofas Valery Ortega Guzmán, quien resultó herido de bala y murió horas después en un centro asistencial.

Minutos después del ataque armado, la PNC desplegó un operativo en el que participaron fuerzas especiales. Durante estas incursionaron en el barrio El Gallito y capturaron a 14 personas, además de remitir ante un juez a tres menores de edad.

La Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la PNC informó que 10 de los 14 capturados tenían antecedentes policiales por diversos delitos. Solo uno contaba con orden de detención vigente; los otros nueve fueron aprehendidos en flagrancia.

Detenidos y sus antecedentes

Pedro O. , 26 años: orden de captura por asesinato, conspiración para el asesinato, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito, todo en el 2025. También cuenta con antecedente por promoción o estímulo a la drogadicción, en 2019.

, 26 años: orden de captura por asesinato, conspiración para el asesinato, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito, todo en el 2025. También cuenta con antecedente por promoción o estímulo a la drogadicción, en 2019. Dercy C. , 37 años: antecedentes por asesinato y lesiones graves (2005), conspiración (2007), portación ilegal de arma de fuego (2006 y 2014), asociación ilícita (2010) y posesión para el consumo (2012 y 2013).

, 37 años: antecedentes por asesinato y lesiones graves (2005), conspiración (2007), portación ilegal de arma de fuego (2006 y 2014), asociación ilícita (2010) y posesión para el consumo (2012 y 2013). Edison T. , 24 años: homicidio (2008), dos antecedentes en 2022 y dos más en 2024.

, 24 años: homicidio (2008), dos antecedentes en 2022 y dos más en 2024. Kevin C. , 31 años: robo agravado y portación ilegal de arma de fuego (2015).

, 31 años: robo agravado y portación ilegal de arma de fuego (2015). Jhonny G. , 35 años: dos antecedentes en 2016 y dos en 2024.

, 35 años: dos antecedentes en 2016 y dos en 2024. Brayan C. , 36 años: homicidio (2008).

, 36 años: homicidio (2008). María M. , 41 años: caso especial de estafa (2024).

, 41 años: caso especial de estafa (2024). Heber D. , 26 años: dos antecedentes en 2024.

, 26 años: dos antecedentes en 2024. Brandon A. , 29 años: asociación ilícita (2017).

, 29 años: asociación ilícita (2017). Roberto L., 23 años: conocido como El Oscuro, con antecedente por infracción al toque de queda (2020).

El director general de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, lamentó la muerte del agente e informó que durante los operativos se incautaron armas, municiones, droga e incluso miras telescópicas. Indicó que algunos capturados portaban chalecos antibalas y que con este operativo se desarticuló una estructura criminal “importante”.

Uno de los presuntos sicarios muertos portaba un chaleco antibalas, una pistola y un fusil.

Video



Impacto directo a mareros salvatruchas, identifican guaridas e incautan arsenal en el barrio “El Gallito”, aquí algunas imágenes.#Recapturado#PNCenAcción pic.twitter.com/7XtRGddDbv — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 25, 2025

Armas incautadas

Dos fusiles AR-15 calibre 5.56 mm

Una subametralladora

14 carabinas calibre .223 (equivalente a 5.56 mm)

Dos escopetas calibre 12

10 pistolas calibre 9 mm

Dos silenciadores

40 tolvas para fusil

Dos tolvas para pistola

1,057 municiones de distintos calibres (conteo en curso)

Otros ilícitos decomisados