Guatemala
Capturas en El Gallito: cuáles son los delitos y los antecedentes de los detenidos en el operativo en la zona 3
Entre los detenidos y menores de edad remitidos tras un enfrentamiento entre autoridades y supuestos delincuentes, hay personas con antecedentes policiales.
Durante la redada en El Gallito, los agentes capturaron a cuatro presuntos delincuentes. (Foto Prensa Libre)
El 24 de septiembre se registró un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y presuntos sicarios de la estructura criminal Los Caradura, en la avenida Elena, barrio El Gallito, zona 3. El saldo fue de tres muertos —un agente y dos presuntos delincuentes—, 14 detenidos y tres menores de edad remitidos.
El agente fallecido fue identificado como Cleofas Valery Ortega Guzmán, quien resultó herido de bala y murió horas después en un centro asistencial.
Minutos después del ataque armado, la PNC desplegó un operativo en el que participaron fuerzas especiales. Durante estas incursionaron en el barrio El Gallito y capturaron a 14 personas, además de remitir ante un juez a tres menores de edad.
La Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la PNC informó que 10 de los 14 capturados tenían antecedentes policiales por diversos delitos. Solo uno contaba con orden de detención vigente; los otros nueve fueron aprehendidos en flagrancia.
Detenidos y sus antecedentes
- Pedro O., 26 años: orden de captura por asesinato, conspiración para el asesinato, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito, todo en el 2025. También cuenta con antecedente por promoción o estímulo a la drogadicción, en 2019.
- Dercy C., 37 años: antecedentes por asesinato y lesiones graves (2005), conspiración (2007), portación ilegal de arma de fuego (2006 y 2014), asociación ilícita (2010) y posesión para el consumo (2012 y 2013).
- Edison T., 24 años: homicidio (2008), dos antecedentes en 2022 y dos más en 2024.
- Kevin C., 31 años: robo agravado y portación ilegal de arma de fuego (2015).
- Jhonny G., 35 años: dos antecedentes en 2016 y dos en 2024.
- Brayan C., 36 años: homicidio (2008).
- María M., 41 años: caso especial de estafa (2024).
- Heber D., 26 años: dos antecedentes en 2024.
- Brandon A., 29 años: asociación ilícita (2017).
- Roberto L., 23 años: conocido como El Oscuro, con antecedente por infracción al toque de queda (2020).
El director general de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, lamentó la muerte del agente e informó que durante los operativos se incautaron armas, municiones, droga e incluso miras telescópicas. Indicó que algunos capturados portaban chalecos antibalas y que con este operativo se desarticuló una estructura criminal “importante”.
Uno de los presuntos sicarios muertos portaba un chaleco antibalas, una pistola y un fusil.
Armas incautadas
- Dos fusiles AR-15 calibre 5.56 mm
- Una subametralladora
- 14 carabinas calibre .223 (equivalente a 5.56 mm)
- Dos escopetas calibre 12
- 10 pistolas calibre 9 mm
- Dos silenciadores
- 40 tolvas para fusil
- Dos tolvas para pistola
- 1,057 municiones de distintos calibres (conteo en curso)
Otros ilícitos decomisados
- Cinco vehículos
- Una motocicleta
- Una mira réflex
- Cuatro radios portátiles
- 13 chalecos antibalas
- 18 teléfonos celulares
- Una máquina contadora de dinero
- 160 colmillos con cocaína
- 165 cápsulas con cocaína
- 875 piedras de crack