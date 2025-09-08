Los Caradura habrían disuelto en ácido los cuerpos de cinco jóvenes desaparecidos en la zona 9, según testigo

Un año y ocho meses después de la desaparición de cinco jóvenes que fueron vistos por última vez tras asistir a un club nocturno en la zona 9 capitalina, la investigación da un giro estremecedor: los cuerpos habrían sido disueltos en ácido para borrar toda evidencia del crimen.

Las víctimas fueron identificadas como José Guillermo Enrique Marroquín Conde, Marlon Vinicio Alarcón Villatoro, Brandon Stefan Enríquez Alarcón, César Alexander Alemán Ramírez y Jerónimo Alexander Xiloj Xiloj, quienes se comunicaron por última vez con sus familiares el 5 de enero de 2024.

De acuerdo con las autoridades, las pesquisas más recientes apuntan a que detrás de los asesinatos estaría el grupo delictivo conocido como Los Caradura. Un testigo protegido brindó detalles que permiten reconstruir parte de lo ocurrido.

Según su declaración, los cinco jóvenes fueron llevados por la fuerza a una vivienda en el sector Las Calaveras del barrio El Gallito, zona 3. En ese lugar, habrían sido torturados, asesinados y enterrados temporalmente en uno de los cuartos.

Días después, los agresores desenterraron los cuerpos y los diluyeron en ácido antes de lanzar los restos a un barranco cercano.

Aunque el inmueble ya había sido allanado en el pasado, no se hallaron indicios. Fue hasta que se obtuvo el testimonio del informante que las autoridades lograron establecer esta nueva línea de investigación.

Los jóvenes desaparecieron el 5 de enero de 2024. Ese día, informaron a sus familias que asistirían a un evento nocturno. Lo que ocurrió después, aún sigue bajo investigación, pero la hipótesis actual apunta a que una discusión dentro del establecimiento desató la violencia del grupo criminal.

