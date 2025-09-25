Operativo en El Gallito: capturas, decomisan 29 armas y más de mil municiones tras enfrentamiento

Justicia

Operativo en El Gallito: capturas, decomisan 29 armas y más de mil municiones tras enfrentamiento

La Policía Nacional Civil amplió detalles de las capturas y de los ilícitos decomisados tras operativo en el barrio El Gallito, zona 3.

la Redacción

|

Autoridades decomisan arsenal en al barrio El Gallito tras enfrentamiento armado. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) amplió detalles del operativo realizado en el barrio El Gallito, zona 3, tras el enfrentamiento que dejó a un agente y a dos presuntos delincuentes muertos.


Explicó que, en seguimiento al ataque armado en la 24 calle y avenida Elena, zona 1, donde falleció el agente Cleofas Valery Ortega Guzmán, se llevaron a cabo 10 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia.

Los cateos fueron en inmuebles utilizados por las clicas Landívar Locos Salvatrucha y Addams Locos Salvatrucha, de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Según la PNC, hubo un detenido por orden de captura, 13 capturados en flagrancia y tres menores conducidos.

EN ESTE MOMENTO

La Comisión Nacional del Salario recibió los los informes de las comisiones paritarias para fijar el salario mínimo del 2026, los cuales analizará. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Surgen dudas si delegados del Gobierno pueden proponer alza salarial desde comisiones paritarias y piden consultar a PGN

Profesionales guatemaltecos podrían verse afectados por el aumento en el costo de las visas H-1B, que pasaría de entre Q15,314 y Q38,286 a Q765,732 para trabajar temporalmente en Estados Unidos.

Visa H-1B: ¿cuántas ha otorgado Estados Unidos a guatemaltecos?

El director general de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, lamentó la muerte del agente e indicó que durante los operativos se decomisaron armas, municiones, droga e incluso miras telescópicas.

Añadió que algunos de los capturados portaban chalecos antibalas y que con este operativo se desarticuló una organización criminal “importante”.
Uno de los presuntos delincuentes muertos portaba chaleco antibalas, una pistola y un fusil.

Algunos de los detenidos tienen antecedentes por los delitos de asesinato, asociación ilícita, lesiones, portación ilegal de arma de fuego, posesión de droga para el consumo, homicidio y atentado.

Para leer más: PNC irrumpe en el barrio El Gallito, bastión de Los Caradura, tras balacera que dejó un policía muerto

Armas incautadas

  • Dos fusiles AR-15 calibre 5.56 mm
  • Una subametralladora
  • 14 carabinas calibre .223 (equivalente a 5.56 mm)
  • Dos escopetas calibre 12
  • 10 pistolas calibre 9 mm
  • Dos silenciadores
  • 40 tolvas de fusil
  • Dos tolvas para pistola
  • 1,057 municiones de diferentes calibres, aún en conteo

Otros ilícitos decomisados

  • Cinco vehículos
  • Una motocicleta
  • Una mira réflex
  • Cuatro radios portátiles
  • 13 chalecos antibalas
  • 18 teléfonos celulares
  • Una máquina para contar dinero
  • 160 colmillos con cocaína
  • 165 cápsulas con cocaína
  • 875 piedras de crack

ESCRITO POR:

la Redacción

la Redacción

Lee más artículos de la Redacción

ARCHIVADO EN:

Barrio el Gallito Los Caradura Mara Salvatrucha Policía Nacional Civil Zona 3 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS