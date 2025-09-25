Operativo en El Gallito: capturas, decomisan 29 armas y más de mil municiones tras enfrentamiento

La Policía Nacional Civil (PNC) amplió detalles del operativo realizado en el barrio El Gallito, zona 3, tras el enfrentamiento que dejó a un agente y a dos presuntos delincuentes muertos.



Explicó que, en seguimiento al ataque armado en la 24 calle y avenida Elena, zona 1, donde falleció el agente Cleofas Valery Ortega Guzmán, se llevaron a cabo 10 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia.

Los cateos fueron en inmuebles utilizados por las clicas Landívar Locos Salvatrucha y Addams Locos Salvatrucha, de la Mara Salvatrucha (MS-13).



Según la PNC, hubo un detenido por orden de captura, 13 capturados en flagrancia y tres menores conducidos.

El director general de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, lamentó la muerte del agente e indicó que durante los operativos se decomisaron armas, municiones, droga e incluso miras telescópicas.



Añadió que algunos de los capturados portaban chalecos antibalas y que con este operativo se desarticuló una organización criminal “importante”.

Uno de los presuntos delincuentes muertos portaba chaleco antibalas, una pistola y un fusil.

Algunos de los detenidos tienen antecedentes por los delitos de asesinato, asociación ilícita, lesiones, portación ilegal de arma de fuego, posesión de droga para el consumo, homicidio y atentado.

Armas incautadas

Dos fusiles AR-15 calibre 5.56 mm

Una subametralladora

14 carabinas calibre .223 (equivalente a 5.56 mm)

Dos escopetas calibre 12

10 pistolas calibre 9 mm

Dos silenciadores

40 tolvas de fusil

Dos tolvas para pistola

1,057 municiones de diferentes calibres, aún en conteo

Otros ilícitos decomisados