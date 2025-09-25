Justicia
Operativo en El Gallito: capturas, decomisan 29 armas y más de mil municiones tras enfrentamiento
La Policía Nacional Civil amplió detalles de las capturas y de los ilícitos decomisados tras operativo en el barrio El Gallito, zona 3.
Autoridades decomisan arsenal en al barrio El Gallito tras enfrentamiento armado. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) amplió detalles del operativo realizado en el barrio El Gallito, zona 3, tras el enfrentamiento que dejó a un agente y a dos presuntos delincuentes muertos.
Explicó que, en seguimiento al ataque armado en la 24 calle y avenida Elena, zona 1, donde falleció el agente Cleofas Valery Ortega Guzmán, se llevaron a cabo 10 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia.
Los cateos fueron en inmuebles utilizados por las clicas Landívar Locos Salvatrucha y Addams Locos Salvatrucha, de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Según la PNC, hubo un detenido por orden de captura, 13 capturados en flagrancia y tres menores conducidos.
El director general de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, lamentó la muerte del agente e indicó que durante los operativos se decomisaron armas, municiones, droga e incluso miras telescópicas.
Añadió que algunos de los capturados portaban chalecos antibalas y que con este operativo se desarticuló una organización criminal “importante”.
Uno de los presuntos delincuentes muertos portaba chaleco antibalas, una pistola y un fusil.
Algunos de los detenidos tienen antecedentes por los delitos de asesinato, asociación ilícita, lesiones, portación ilegal de arma de fuego, posesión de droga para el consumo, homicidio y atentado.
Para leer más: PNC irrumpe en el barrio El Gallito, bastión de Los Caradura, tras balacera que dejó un policía muerto
Armas incautadas
- Dos fusiles AR-15 calibre 5.56 mm
- Una subametralladora
- 14 carabinas calibre .223 (equivalente a 5.56 mm)
- Dos escopetas calibre 12
- 10 pistolas calibre 9 mm
- Dos silenciadores
- 40 tolvas de fusil
- Dos tolvas para pistola
- 1,057 municiones de diferentes calibres, aún en conteo
Otros ilícitos decomisados
- Cinco vehículos
- Una motocicleta
- Una mira réflex
- Cuatro radios portátiles
- 13 chalecos antibalas
- 18 teléfonos celulares
- Una máquina para contar dinero
- 160 colmillos con cocaína
- 165 cápsulas con cocaína
- 875 piedras de crack