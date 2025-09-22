Detienen a hombre armado que habría colaborado con pandilla que opera en el barrio El Gallito

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Anderson S., de 25 años, en la colonia El Incienso, zona 3 de la capital, y le incautaron un fusil de alto calibre y 30 municiones, informaron fuentes policiales.

Según la investigación preliminar, el detenido presuntamente planeaba un ataque armado y estaría implicado en operaciones de narcotráfico. Su detención se suma al operativo “Rescatando El Gallito”, que dejó 32 capturados señalados de integrar la Mara Salvatrucha.

Las autoridades indicaron que fue ubicado mediante acciones de inteligencia desarrolladas en la colonia El Incienso. Durante el arresto se le decomisó el fusil y las municiones, equipo que, según las pesquisas, sería utilizado para cometer delitos graves.

El detenido también es acusado de vigilar y operar puntos de venta de droga, lo que lo ubica como un presunto colaborador activo del narcotráfico local, con implicaciones en actos de violencia y ataques armados.

La aprehensión coincide con los operativos intensificados por las fuerzas de seguridad en distintos puntos de la capital. Estos buscan desarticular estructuras dedicadas a extorsiones, homicidios y comercio ilícito de estupefacientes.

Uno de los operativos recientes más relevantes fue el denominado “Rescatando El Gallito”, que comprendió más de 90 allanamientos en zonas 3, 7 y 12, así como en San Miguel Petapa y el departamento de Jutiapa.

Como resultado, fueron detenidas 32 personas sindicadas de asociación ilícita, asesinato, extorsión y otros delitos vinculados al crimen organizado. En las diligencias también se decomisaron armas, municiones, radios portátiles y dispositivos móviles.

Más de 1,500 agentes de la PNC participaron en esas acciones, según informó el Ministerio de Gobernación, que reiteró su compromiso de enfrentar la violencia en sectores históricamente dominados por pandillas.

El Gallito continúa siendo identificado como un foco crítico, con alta presencia de estructuras como la Mara Salvatrucha, acusada de promover extorsiones, venta de drogas y violencia armada.

El Ministerio de Gobernación y la PNC aseguraron que con este tipo de operativos buscan desmantelar estructuras criminales, recuperar el control de territorios conflictivos y prevenir ataques como el que presuntamente planeaba el detenido. Las autoridades mantienen vigilancia en puntos de narcomenudeo y tráfico ilegal de armas.