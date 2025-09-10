Guerra por el narcomenudeo: los 42 crímenes que la PNC le atribuye a la banda de sicarios del “Gorgojo”

Un informe de investigación de la Policía Nacional Civil (PNC), al que Prensa Libre tuvo acceso, revela que la estructura de Carlos Roberto Ortíz Romero, alias Gorgojo, habría provocado la muerte de 42 personas y dejó 17 heridos en 59 ataques armados registrados en las zonas 3, 7 y 10 de la capital en lo que va del 2025.

El reporte resulta de las diligencias de investigación: se verificó el estado de salud de los lesionados y se recabaron testimonios; se documentó el perfil de las víctimas y victimarios; se analizaron las armas y vehículos decomisados en operativos; se revisaron imágenes de cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la capital, y se entrevistó a familiares de los señalados y a testigos de los hechos ilícitos.

El seguimiento del Departamento de Investigación de Delitos contra la Vida a las actividades criminales de la estructura del Gorgojo, establece que en la zona 3 se contabilizaron 16 hechos violentos que dejaron 11 fallecidos y cinco lesionados; en la zona 7 ocurrieron 33 ataques armados, con saldo de 25 muertos y ocho heridos; mientras que en la zona 10 se perpetraron 10 ataques que provocaron seis fallecidos y cuatro lesionados. Las principales causas identificadas son el narcomenudeo, la rivalidad entre pandillas y los ajustes de cuentas.

Los investigadores establecieron que, en esas zonas, opera una estructura criminal dedicada al sicariato y al narcomenudeo, dirigida por Ortíz Romero, de 47 años, y apoyada por sus principales aliados: Luis Eduardo Rojas Chivicho, alias Homero, de 42 años, y Carlos Alberto Rojas Chivicho, alias Charly, de 35. Los tres están en prisión, aunque continúan girando órdenes para la comisión de delitos. A la organización se le atribuye el asesinato de Francisco Édgar Higueros, cabecilla de Los Caradura, ocurrido en el parqueo de unas clínicas médicas en la zona 10.

El informe recomienda trasladar a los tres reclusos a distintos centros carcelarios para impedir su comunicación y coordinación delictiva.

Ortíz Romero, alias Gorgojo, también está vinculado a la desaparición de cinco hombres en un club nocturno de la zona 9, el 5 de enero del 2024. Fue capturado en el sector conocido como Las Calaveras, en el barrio El Gallito, zona 3, y, tras la muerte de Higueros, asumió el mando de la estructura.

Luis Eduardo Rojas Chivicho, alias Homero, fue detenido en el barrio El Gallito, zona 3. Desde prisión, coordina acciones ilícitas ejecutadas por integrantes de la organización que permanecen en libertad. Su hermano, Carlos Alberto Rojas Chivicho, alias Charly, fue capturado el 6 de febrero del 2024 en el mismo barrio. También está vinculado a Los Caradura y señalado de coordinar operaciones junto con Gorgojo.

Investigadores de la PNC describen a Gorgojo como uno de los cabecillas más violentos de la Mara Salvatrucha en la capital. Según los informes, escaló posiciones hasta convertirse en un operador clave y habría ordenado la ejecución de los cinco hombres desaparecidos en enero del 2024. Los cuerpos, presuntamente, fueron disueltos en ácido en el barrio El Gallito, zona 3.

La disputa

El asesinato de Higueros generó, de inmediato, una pugna territorial. El cabecilla de Los Caradura habría expulsado a Gorgojo del sector, lo que desató un conflicto con el Barrio 18, Los Caradura y la Mara Salvatrucha, enfrentamientos que han dejado múltiples víctimas.

Ortíz Romero fue capturado en febrero del 2023 y guarda prisión preventiva. El sitio preciso de su reclusión no ha sido revelado por las autoridades debido a su alto perfil de peligrosidad.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) realizaron recientemente un operativo en el barrio El Gallito, zona 3 de la capital, como parte de un despliegue denominado “Rescatando El Gallito”. En total se efectuaron 96 allanamientos en distintos puntos del país, de los cuales 25 fueron en ese sector, considerado ahora uno de los principales bastiones de la Mara Salvatrucha.

Las diligencias se dirigieron contra varias clicas de esa pandilla, vinculadas con delitos como asesinatos, extorsiones, asociación ilícita y narcoactividad. El objetivo, según la PNC, era debilitar la estructura criminal que opera en la zona y que ha mantenido presencia durante años en barrios aledaños de la capital.

Los allanamientos también fueron para resolver casos como la desaparición de cinco hombres que fueron vistos por última vez en un club nocturno de la zona 9. En allanamientos anteriores efectuados en El Gallito, las autoridades localizaron pertenencias de las víctimas, lo que reforzó la hipótesis de que la pandilla tuvo responsabilidad en el caso.

Las investigaciones en ese lugar también son por el caso del médico José Antonio Sánchez Arenales, de 50 años, quien murió víctima de un ataque armado el lunes 28 de julio, cuando se desplazaba en su vehículo por la 6a calle y 30 avenida B, colonia Tikal I, zona 7 de la capital. Las pesquisas apuntan a que el profesional de la salud tenía relación con Francisco Édgar Higueros, cabecilla de Los Caradura, ultimado en la zona 10 después de acudir a una cita médica con Sánchez Arenales.