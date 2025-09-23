Congreso insta al Ejecutivo a declarar terroristas al Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha

Con 90 votos a favor y 35 en contra, el Congreso de la República aprobó el punto resolutivo 1-2025, por medio del cual se insta al Organismo Ejecutivo a declarar grupos terroristas al Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha.

La iniciativa fue presentada por la diputada Nadia de León Torres, del bloque Nosotros, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos declarara al Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera (OTE) y Terrorista Global Especialmente Designado (TGD).

El resolutivo establece que su propósito es exhortar al Consejo Nacional de Seguridad, por medio de su Secretaría Técnica, a emitir un dictamen y formular recomendaciones al presidente de la República, en las que se haga constar la urgencia de declarar a las maras y pandillas como grupos terroristas y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad.

Resolutivo del Congreso

El documento, aprobado el 23 de septiembre del 2025, resuelve lo siguiente:

Primero

Exhortar al Consejo Nacional de Seguridad, por medio de la Secretaría Técnica (STCNS), a formular recomendaciones al presidente de la República sobre la urgencia de declarar a las maras y pandillas como grupos terroristas.

Segundo

Exhortar al presidente de la República, en su calidad de presidente del Consejo de Ministros, a emitir la declaratoria formal que:

Establezca acciones contra las maras y pandillas como organizaciones terroristas.

Detalle medidas específicas contra la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.

Disponga instrucciones claras a:

Ministerio de Gobernación: crear centros penitenciarios especializados para la reclusión de integrantes de maras y pandillas.

Ejército y Policía Nacional Civil: coordinarse en operaciones conjuntas contra estas estructuras.

Ministerio de Relaciones Exteriores: fortalecer la cooperación internacional, especialmente con EE. UU. y países de la región, en materia de inteligencia y seguridad.

Tercero