Jueces imponen más de mil años de prisión a pandilleros que operaban en tres departamentos

El Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo, Grupo C, dictó condenas contra 46 integrantes de la clica Raza Chapina, vinculada a la pandilla del Barrio 18, por delitos cometidos entre el 2017 y el 2018 en Chimaltenango, Guatemala y Sacatepéquez. La Fiscalía contra el Delito de Extorsión logró que se impusieran penas que, en conjunto, superan los mil años de cárcel, informó este jueves 18 de septiembre el Ministerio Público (MP).

La estructura criminal fue acusada de extorsionar mediante amenazas telefónicas a comerciantes, transportistas y ciudadanos, en una operación delictiva que incluyó asociación ilícita, conspiración para asesinato, trata de personas y tráfico ilegal de armas.

Las investigaciones del MP revelaron que la red criminal operaba desde centros penitenciarios y zonas urbanas controladas por la pandilla. La estructura usaba intimidación, amenazas de muerte y violencia armada para exigir pagos mensuales a sus víctimas.

El caso representa una de las mayores acciones judiciales contra el Barrio 18 en los últimos años.

Según la Fiscalía, estas sentencias buscan desarticular células activas y enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de participar en actividades delictivas organizadas.

Las penas más altas fueron impuestas a los siguientes condenados:

Gustavo Adolfo Martínez Fuentes , alias Velorio: 178 años de prisión y multa de Q300 mil .

, alias Fernando: 171 años de prisión. Pedro Luis Bernal Tun , alias Liro Loco: 97 años y 4 meses de prisión.

, alias Gato: 66 años y 8 meses, y multa de . Roberta Angélica Agustín Domínguez : 60 años de prisión.

, alias Loco: 53 años y 10 meses, con multa de . Josué Benjamín Lima Calanche , alias Big Cola o Compota: 40 años.

: 39 años. Carlos Estuardo Álvarez Osorio : 37 años.

: 31 años. Josué Estuardo Cruz Jiménez , alias El Carnero: 31 años.

: 31 años. Julio César Domínguez Chigüela , alias Slepyn: 30 años y 8 meses, y multa de Q300 mil .

, alias Epi o Pingüino: 24 años y 8 meses. Marta Luisa Samol Tum : 21 años y 4 meses, y multa de Q400 mil .

, alias Flaco o Parka: 18 años y 8 meses. Mariela Chavaj Hernández , alias La Kim: 14 años.

: 12 años. Josué Estuardo Jiménez Juárez : 12 años.

: 12 años. Sujeidy Maribel de León : 12 años.

: 12 años. Óscar David Quintana Raxtún : 8 años.

: 6 años. Mario Enrique Chávez Aguirre : 6 años, con orden de expulsión del país tras cumplir la condena.

Además, otros 20 sindicados aceptaron los cargos bajo un procedimiento especial y recibieron penas reducidas, que van desde 4 hasta 14 años de cárcel.

Entre ellos figuran:

Dora Elizabeth Tacatic y Claudia Karina Cujcuj López , con 12 años cada una.

y , con 12 años cada una. Claudia Karina Revolorio López: 14 años.

Otros condenados con penas de entre 4 y 8 años incluyen a Edwin Geovany Con Ticún, María Victoria Santos Mazate, Kimberlly Yajaira Arias González, Luis Ángel Buch Tum, Pedro Eduardo García Ordóñez, entre otros.

