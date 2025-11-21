Reo muere electrocutado al intentar escapar por la malla electrificada en prisión de Escuintla

Carlos Coy, de 20 años, quien estaba recluido en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla, murió electrocutado al intentar escapar del centro penitenciario.

La Dirección General del Sistema Penitenciario confirmó este viernes 21 de noviembre que el interno perdió la vida al tratar de cruzar la malla electrificada colocada en el cerco perimetral como medida de seguridad.

De acuerdo con reportes preliminares, Coy se acercó a la malla con la aparente intención de evadir la custodia penitenciaria. Al entrar en contacto con la estructura recibió una descarga eléctrica que le provocó la muerte de forma inmediata.

Personal del centro activó los protocolos de emergencia y notificó a las autoridades correspondientes. El Ministerio Público se presentó al lugar para iniciar las diligencias de rigor.

Hasta ahora no se han brindado más detalles sobre las circunstancias que rodearon el intento de fuga, y se espera un informe forense que confirme la causa exacta del deceso.