Marlon Alexander Ochoa Mejía: el hermano del “Lobo” y su rol en el Barrio 18

Marlon Alexander Ochoa Mejía, conocido como el Blocky y hermano de Aldo Duppie Ochoa Mejía, conocido como el Lobo, uno de los principales cabecillas del Barrio 18 en Guatemala, fue trasladado desde la cárcel de Fraijanes 2 al anexo del Preventivo para Varones de la zona 18. Junto a él fueron movilizados Rudy Francisco Alfaro, alias el Smurf, y Ángel Aroldo Cu Mejicanos, alias el Inquieto.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que los tres privados de libertad habrían coordinado los ataques armados perpetrados el domingo 18 de enero contra agentes de la PNC. La decisión de trasladarlos se produjo tras los motines registrados ese fin de semana en las cárceles de Renovación 1, en Escuintla; Fraijanes 2, y el Preventivo de la zona 18.

El Blocky se convirtió en uno de los cabecillas de la clica Solo Raperos (SR), liderada por su hermano el Lobo, según la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la PNC.

De acuerdo con datos del Sistema Penitenciario (SP), el Blocky permaneció durante años recluido en el sector 11 del Preventivo de la zona 18, tras su captura en el 2009. Luego del traslado del Lobo a Fraijanes 2, Marlon fue nombrado jefe de la Rueda del 11, brazo operativo de la pandilla que ejecuta las órdenes de la estructura principal del Barrio 18, cuyos cabecillas permanecen en Fraijanes 2 y Renovación 1.

Marlon Ochoa Mejía, Rudy Alfaro y Ángel Cu Mejicanos fueron trasladados del penal de Fraijanes 2 al Preventivo de la zona 18, tras hechos violentos recientes.

Historial criminal del Blocky

En octubre del 2018, Ochoa Mejía, el Blocky, fue condenado a 518 años de prisión por su participación en un ataque armado y con explosivos perpetrado en el Hospital General San Juan de Dios, que dejó cuatro personas muertas y 21 heridas.

Según el Ministerio Público, el atentado fue organizado por el Blocky como integrante de la clica Solo Raperos, con el objetivo de asesinar a los familiares de un adolescente que había abandonado la pandilla. El ataque ocurrió mientras Ochoa Mejía era trasladado desde prisión hacia el hospital para una supuesta consulta médica. En el lugar, pandilleros dispararon contra los custodios y lanzaron una granada.

La investigación determinó que la acción fue ordenada por cabecillas recluidos en el sector 11 del Preventivo de la zona 18 y coordinada por Carlos Antulio Barrios Alvarado, alias Don Klee o Wuisqui.

No era su primera condena. En marzo del 2015, fue sentenciado a nueve años de prisión por portación ilegal de arma de fuego, encubrimiento en el robo de un arma y encubrimiento en el robo de un vehículo. Fue capturado el 16 de noviembre del 2009, cuando conducía un vehículo robado y portaba un arma también reportada como robada.