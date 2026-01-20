Trasladan a tres reos del Barrio 18 al Preventivo de la zona 18; uno es hermano de “el Lobo” y están señalados de ataques

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó este martes 20 de enero el traslado de tres reos de la cárcel de Fraijanes 2 hacia el anexo del Preventivo para Varones de la zona 18.

Según la PNC, se trata de los privados de libertad Marlon Alexander Ochoa Mejía, alias “El Blocky”, hermano de “El Lobo”; Rudy Francisco Alfaro, alias “El Smurf”, y Ángel Aroldo Cu Mejicanos, alias “El Inquieto”.

Se presume que habrían coordinado los ataques contra agentes de la PNC el 18 de enero, según indicó la misma institución.

Estos traslados se realizaron luego de que el sábado 17 y el domingo 18 de enero se registraran motines en las cárceles Renovación 1, en Escuintla; Fraijanes 2, y el Centro Preventivo para Varones de la zona 18.

La situación fue tensa, pues hubo toma de rehenes y, en la prisión de Renovación 1, los reos causaron destrozos. En ese recinto, los privados de libertad fueron sometidos al orden.

Según el Ministerio de Gobernación, los motines fueron organizados por Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, cabecilla del Barrio 18.

Para leer más: Mudanzas, armas y vigilancia: el Barrio 18 operó sin ser detectado por inteligencia, pese a incautaciones y capturas

Derivado de los motines y la toma del control de las referidas prisiones, integrantes del Barrio 18 perpetraron al menos 13 ataques contra agentes de la PNC, con el saldo de 10 agentes fallecidos.

En cadena nacional, el 18 de enero, el presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio por 30 días en Guatemala.

El 19 de enero, el Congreso ratificó con 149 votos el estado de sitio a escala nacional, permitiendo su aplicación por el tiempo previsto por el Ejecutivo.

