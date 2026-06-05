Teleférico entre La Aurora y Antigua da otro paso: 7 análisis definirán si el proyecto es viable

El proyecto para construir un teleférico entre el Aeropuerto Internacional La Aurora y Antigua Guatemala avanzará a una nueva etapa de análisis que permitirá determinar si la obra puede hacerse realidad.

Aunque la propuesta ha generado expectativa por su potencial para reducir tiempos de viaje y mejorar la conectividad turística, las autoridades aclararon que el proyecto todavía no cuenta con una aprobación definitiva y continúa en fase de evaluación.

Representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) explicaron que la iniciativa entrará a una etapa de prefactibilidad, en la que se analizarán aspectos clave para definir si el sistema es técnica, ambiental y financieramente viable.

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Segunda fase de prefactibilidad: ¿Qué significa para el proyecto?

Según el BCIE, el proyecto entra a la segunda etapa de prefactibilidad, que consiste en estudios más profundos que permitirán responder una pregunta central: ¿es viable construir un teleférico entre La Aurora y Antigua Guatemala?

Para ello se realizarán análisis y estudios profundos, entre otros:

Estudio de demanda Análisis de alternativas Evaluaciones técnicas de ingeniería Análisis ambientales y sociales preliminares Evaluación económica y financiera Análisis de cambio climático y género Definición de los requerimientos para futuras etapas de desarrollo

Los resultados servirán para determinar si el proyecto puede avanzar hacia estudios más detallados y eventualmente a una fase de ejecución.

¿Cuánto tiempo durará la segunda fase de prefactibilidad?

Según el BCIE, aún no se ha contratado a la firma consultora, pero una vez firmado el contrato, la segunda fase de prefactibilidad tendrá una duración aproximada de nueve meses.

Durante ese período se recopilará información técnica y se evaluarán distintos escenarios para establecer si existe una alternativa viable de transporte masivo entre la capital y la ciudad colonial.

¿Ya se conoce la ruta del teleférico?

La ruta que seguiría el futuro teleférico entre el Aeropuerto La Aurora y Antigua Guatemala es una de las preguntas que más interés despierta entre los guatemaltecos. Sin embargo, el BCIE aclaró que aún no existe una definición oficial sobre el trazado, la cantidad de estaciones ni la ubicación exacta de las paradas, ya que estos aspectos formarán parte de los análisis que se realizarán durante la nueva fase de estudios.

En los últimos días se ha mencionado una posible conexión entre el Aeropuerto La Aurora, el área de Cerro Alux y Antigua Guatemala, pero la entidad señaló que esas opciones continúan bajo análisis.

Precisamente uno de los objetivos de los nuevos estudios será identificar cuáles son los trazados más adecuados y qué tecnología ofrecería mejores resultados.

¿Qué se hizo en la primera fase?

Antes de llegar a esta etapa, el proyecto completó una fase de conceptualización que concluyó durante 2025.

Ese trabajo incluyó un diagnóstico de alternativas tecnológicas y posibles rutas para conectar la Ciudad de Guatemala con Antigua Guatemala.

La información obtenida sirvió como base para avanzar hacia análisis más especializados que permitan tomar decisiones sobre el futuro de la iniciativa.

¿Quién financiará la segunda fase de prefactibilidad?

Los nuevos estudios de prefactibilidad serán financiados por el banco alemán de desarrollo KfW, que se suma al proyecto como parte de un esquema de cooperación internacional para iniciativas de movilidad sostenible.

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El BCIE explicó que este tipo de financiamiento compartido es habitual durante las etapas de preinversión y aseguró que continuará acompañando el desarrollo del proyecto.

¿Qué impacto tendría el teleférico?

Si los estudios determinan que la iniciativa es viable, el proyecto podría convertirse en una nueva alternativa de transporte para conectar uno de los principales puntos de ingreso al país con uno de sus destinos turísticos más visitados.

Además de mejorar la movilidad entre el Aeropuerto La Aurora y Antigua Guatemala, la propuesta busca reducir tiempos de traslado, fortalecer la actividad turística y ofrecer una opción de transporte más sostenible para visitantes nacionales e internacionales.

Por ahora, el futuro del teleférico dependerá de los resultados que arrojen los estudios de prefactibilidad durante los próximos meses.