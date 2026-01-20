Chats, videos y audios: los indicios hallados en el celular de un pandillero capturado por los ataques a la PNC

Harol Yeraldo Salguero Morales, alias “Liro Rebelde”, es un supuesto pandillero señalado de participar en ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), tras motines registrados en tres cárceles.

El lunes 19 de enero, el presunto integrante del Barrio 18 fue ligado a proceso penal por portación ilegal de arma y posesión de marihuana.

El referido video, hallado en el teléfono móvil del detenido, fue presentado al juez como parte de los medios de prueba, que incluía conversaciones que lo vincularían con los ataques ocurridos en distintos puntos, donde murieron 10 agentes.

Sin embargo, al momento de que el fiscal del Ministerio Público hiciera la petición de que fuera ligado a proceso, únicamente hizo referencia al arma y droga encontrada y no por su posible participación en el ataque a los agentes de la PNC.

Ese mismo día, el director de la PNC, David Custodio Boteo, informó que durante un cateo se localizó un teléfono celular con información relevante. “Tenía la planificación operativa de uno de los hechos”, afirmó.

En una de las grabaciones, supuestamente se comunica con su novia y le informa lo que hizo. Además, en el video se observa cuando quema la ropa que habría usado al atacar a los agentes.

La captura de “Liro Rebelde” se efectuó en la colonia Cerro Gordo, zona 21, por agentes de la Comisaría 14. Se le atribuye la muerte de dos agentes en la calzada Aguilar Batres.

Según el video filtrado, el celular del señalado contiene chats con imágenes de los motines y de los ataques contra agentes en la vía pública.

En el video se escucha la frase: “tiene sus mañas”. Luego se oye: “ya estoy quemando mis chivas. Quemando mis cosas, amor, que hay mancha de sangre”.

Los motines ocurrieron en la cárcel de Renovación 1, en Escuintla; en Fraijanes 2; y en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18. La situación fue tensa: hubo toma de rehenes y, en Renovación 1, los reos causaron destrozos para exigir una serie de comodidades.

El Ministerio de Gobernación ha informado que los ataques fueron consecuencia de los motines en las tres prisiones.

