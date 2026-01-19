Presunto pandillero ligado a proceso tenía videos de ataques contra agentes de la PNC, según investigadores

El Ministerio Público (MP) presentó este lunes 19 de enero audios y videos como parte de las pruebas clave que vinculan a Harol Yeraldo Salguero Morales, alias “Liro Rebelde” y presunto integrante de la pandilla Barrio 18, con un ataque armado contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en Bárcenas, Villa Nueva, según fuentes judiciales.

El director de la PNC, David Custodio Boteo, indicó que durante uno de los allanamientos fue localizado un teléfono celular con información relevante. “Tenía la planificación operativa de uno de los hechos”, relató.

Durante la audiencia de primera declaración, los fiscales detallaron que el material fue hallado en el celular incautado al sindicado durante su captura. En los registros de audio, según la Fiscalía, se escuchan conversaciones entre Salguero Morales y otros presuntos pandilleros, en las cuales se hace referencia directa al ataque contra los agentes.

Los audios también revelarían coordinación previa y posteriores comentarios sobre el hecho, lo que, de acuerdo con los investigadores, permite establecer el grado de participación del acusado.

Además, en el dispositivo fueron encontrados videos que refuerzan la hipótesis del MP sobre su implicación. Este contenido será sometido a peritajes técnicos que podrían confirmar la identidad de otros involucrados y ampliar la red de responsabilidades.

Los elementos presentados fueron determinantes para que el juez decidiera ligarlo a proceso penal y ordenar su traslado al centro preventivo para hombres de la zona 18. El MP cuenta con un plazo de tres meses para profundizar en el análisis de la evidencia digital.

Al menos nueve presuntos sicarios han sido detenidos por las fuerzas de seguridad debido a su posible vinculación con el asesinato de nueve agentes de la PNC, ocurrido el domingo pasado durante ataques coordinados atribuidos a la pandilla Barrio 18.

La PNC informó que las capturas se registraron la tarde y noche del domingo en distintos puntos de la capital.

Según las investigaciones, los asesinatos habrían sido una represalia tras el control retomado por las autoridades en tres cárceles que registraron motines el sábado.

Las víctimas fueron identificadas como José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26). Ante esta ola de violencia, el presidente Bernardo Arévalo de León declaró estado de sitio por 30 días, lo cual permite realizar capturas sin orden judicial.

