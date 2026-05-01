Video: Agentes de la PNC son atropellados por automóvil particular en Retalhuleu

Un accidente de tránsito se registró en la residencial Bella Aurora, zona 6 de Retalhuleu, donde dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron atropellados por un vehículo particular.

De acuerdo con versiones preliminares, el hecho ocurrió mientras los elementos policiales realizaban una persecución contra presuntos delincuentes, quienes habrían cometido un asalto en una tienda del sector.

En las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia ubicadas en el lugar, se observa el momento en que los agentes son embestidos por el vehículo.

Según informaron algunos testigos, los policías se conducían a excesiva velocidad y no respetaron la señal de alto, mientras que el automóvil involucrado transitaba en la calle con derecho de vía, sin lograr esquivar el impacto.

Luego del accidente los agentes de la PNC fueron evaluados por Bomberos Voluntarios de la localidad, quienes constataron que ambos sufrieron golpes de consideración y uno de ellos presentaba fracturas en las piernas. (Foto Prensa Libre: Victoria Ruiz).

En las imágenes se puede aprecias que, de la fuerza del impacto, los agentes de la PNC caen del lado contrario de la calle. El golpe también provoco que se desprendiera el bómper delantero del automóvil, cuyo conductor detuvo su marcha unos metros adelante de donde ocurrió el accidente.

Los agentes fueron evaluados por los Bomberos Voluntarios de la localidad quienes constataron que ambos resultaron con golpes en diferentes partes del cuerpo. También se informó que uno de ellos sufrió fracturas en las extremidades inferiores.

Ambos agentes fueron trasladados a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss). Hasta el momento, no se ha informado sobre la captura de los sospechosos que eran perseguidos por los agentes al momento de sufrir el accidente.

El hecho esta bajo investigación y serán las autoridades correspondientes deberán determinar las responsabilidades del incidente.

Con información de Victoria Ruiz.