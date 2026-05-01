Ataque armado en calzada Roosevelt deja un muerto: PNC resguarda escena en zona 11

En la calzada Roosevelt, en la incorporación hacia la calzada Aguilar Batres, un ataque armado ocurrido este 1 de mayo dejó un hombre fallecido y la escena bajo resguardo de la PNC, mientras el Ministerio Público desarrolla las diligencias. }

El incidente se registró en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, donde cuerpos de socorro fueron alertados por medio del número de emergencias; al llegar, paramédicos del Cuerpo de Bomberos Municipales evaluaron a la víctima, quien presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego.

La víctima fue identificada como Williams Amílcar Alba Denga Portillo, de aproximadamente 25 años, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. La Policía Nacional Civil mantiene acordonada el área a la espera de fiscales del Ministerio Público.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente armado se registró en un punto de alta circulación vehicular, lo que generó presencia policial en el sector. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Municipales).

Paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales al momento de ser evaluado. La escena quedó bajo resguardo mientras se recaban indicios para establecer el móvil del hecho.

Autoridades inician investigación

El Ministerio Público fue notificado para llevar a cabo el procesamiento de la escena y la recolección de evidencias que permitan esclarecer el ataque.

Hasta el momento, no se ha informado sobre capturas ni posibles responsables, y el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

Otros hechos armados registrados este 1 de mayo

Durante la jornada también se reportaron otros ataques armados en el departamento de Guatemala:

San José Pinula:

Un hombre y una mujer murieron en el interior de una vivienda en el residencial Hacienda La Mercedes 1, tras el ingreso de al menos seis atacantes que se hicieron pasar por agentes de la PNC. Las víctimas fueron identificadas como Mayra Ninet Lucas Urías y José Aníbal Pérez Juárez , ambos de 41 años. Según información preliminar, los agresores habrían cometido un robo antes de disparar contra las víctimas.

Un hombre y una mujer murieron en el interior de una vivienda en el residencial Hacienda La Mercedes 1, tras el ingreso de al menos seis atacantes que se hicieron pasar por agentes de la PNC. Las víctimas fueron identificadas como y , ambos de 41 años. Según información preliminar, los agresores habrían cometido un robo antes de disparar contra las víctimas. Zona 13 capitalina:

Un motorista falleció tras un ataque armado en la 3a. calle y 1a. avenida. La víctima fue identificada como Wilmer Hipólito Ical Coy, de 40 años, quien murió en el lugar debido a heridas por proyectil de arma de fuego.

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