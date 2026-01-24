Ejército y PNC refuerzan patrullajes en barrio “el Gallito” y áreas de zona 3 durante estado de Sitio

Guatemala

Ejército y PNC refuerzan patrullajes en barrio “el Gallito” y áreas de zona 3 durante estado de Sitio

El barrio El Gallito y sectores de la zona 3 son escenario este sábado de intensos operativos de seguridad liderados por la PNC y el Ejército, tras recientes hechos de violencia que mantienen en alerta a las autoridades.

Fuerzas combinadas de la Policía Nacional Civil y del Ejército realizan una serie de patrullajes y operativos en el barrio El Gallito en la zona 3. (Foto Prensa Libre: Cortesía PNC).

La Policía Nacional Civil (PNC) continúa con operativos de inspección y verificación en la capital de Guatemala y este sábado 24 de enero se llevan a cabo en el barrio El Gallito, zona 3 capitalina, como parte de las acciones enmarcadas en el estado de Sitio impuesto por el Ejecutivo.

El portavoz de la PNC, César Mateo, comentó que desde las primeras horas de este sábado ha sido desplegado personal de la Comisaría 11, en conjunto con efectivos del Ejército, quienes realizan patrullajes e incursiones en callejones del sector, inaccesibles para vehículos por los espacios reducidos.

Estos operativos buscan “reducir la delincuencia en el sector” y brindar seguridad a vecinos y transeúntes.

Las acciones se intensificaron tras un ataque armado contra dos jóvenes en motocicleta, quienes ingresaron por error al barrio y fueron baleados por desconocidos. Uno de ellos murió en un centro asistencial por la gravedad de las heridas, afirmó Mateo.

El portavoz agregó que en la 14 calle y 4ª avenida del mismo barrio fue localizado un vehículo, al parecer abandonado, con un chaleco blindado, dinero y droga. Se realizan las diligencias para establecer el monto incautado y determinar a quiénes pertenecían los ilícitos.

Sobre los resultados de las últimas 24 horas, Mateo comentó que fueron capturadas 141 personas, 107 de ellas en flagrancia. El resto tenía órdenes de captura emitidas por juzgados.

Destacó la aprehensión de un pandillero identificado como Miguel Ángel Ruiz, alias “Coche” o “Cochino”, de 33 años, en Jutiapa. Según informó, al momento de su detención, cuidaba un laboratorio de drogas. Le incautaron drogas y armas de fuego, y fue puesto a disposición del juzgado correspondiente.

También se reportó la incautación de 10 armas de fuego, cinco motocicletas y un automóvil, afirmó Mateo.

Requisa en Renovación 1

Mateo también dio a conocer detalles de lo incautado durante una requisa realizada en las últimas horas en la cárcel de Renovación 1, en Escuintla. Como resultado del operativo realizado por Fuerzas Especiales Policiales (FEP) y efectivos del Ejército, se localizaron dos pistolas, municiones, una granada de fragmentación, droga y 12 teléfonos celulares.

También se recuperó equipo del Sistema Penitenciario que había sido robado durante el motín ocurrido hace una semana. Entre el equipo figuran seis chalecos antibalas, un chaleco táctico antidisturbios, 14 caretas contra gases, cuatro pares de grilletes, tres tonfas y un par de botas.

Una semana de acciones

Este sábado, las acciones de la PNC también se desarrollan en otros sectores de la capital. Destacan los operativos en la colonia Jesús de la Buena Esperanza, zona 6, donde se identifica a personas para verificar que no tengan órdenes de captura pendientes. Los patrullajes se hacen a pie o en motocicleta, debido a lo estrecho de las calles y avenidas del lugar.

Las acciones de la PNC y el Ejército cumplen una semana desde que el presidente Bernardo Arévalo decretó el estado de Sitio, tras ataques atribuidos al grupo terrorista Barrio 18 contra agentes de la PNC en distintas zonas de la capital y municipios del departamento de Guatemala, que dejaron 10 muertos, incluidas dos mujeres, y cinco heridos.

Desde las primeras horas de este sábado 24 de enero elementos de la PNC y del Ejército de Guatemala han realizado una serie de operativos encaminados mantener el orden en el barrio el gallito. (Fotos Prensa Libre: Cortesía PNC).

