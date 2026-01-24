Cateo en Renovación 1: PNC descubre arsenal, droga y equipos retenidos tras motín

Las autoridades efectuaron un operativo en el que se incautaron armas, municiones, una granada, droga, teléfonos y, además, recuperó equipo del personal penitenciario que había sido retenido durante la revuelta.

Entre los elementos recuperados se encuentran: 6 chalecos antibalas, 1 chaleco táctico antidisturbios, 14 caretas anti-gas lacrimógeno, 4 pares de grilletes, radios portátiles y equipos de cómputo.

Además, durante la requisa se localizaron:

2 pistolas con dos tolvas y 52 municiones

Piedras de crack y una bolsa con marihuana

Dos cartuchos percutados para fusil y una granada de fragmentación

12 teléfonos celulares, 3 cargadores y llaves para grilletes

Aseguran droga y chaleco en zona 3

En paralelo, la PNC reportó otro hallazgo en la 14 calle y 4ª avenida de barrio El Galito, zona 3. Agentes de la comisaría 11, junto con el Ejército de Guatemala, localizaron en un vehículo abandonado un chaleco, dinero y droga, reforzando las acciones de seguridad en la ciudad.

El operativo se desarrolló tras la difusión de imágenes en días recientes que mostraban la movilidad de algunos internos en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I.

Las autoridades aseguran que continúan con acciones estratégicas para reforzar la supervisión y control de los espacios internos del centro penitenciario.

