Imágenes revelan que reos se movilizan sin control en cárcel Renovación 1, pese a operativos y estado de sitio

Cinco días después del motín en la cárcel Renovación 1, en Escuintla, las escenas que se registran desde las afueras del penal contradicen la versión oficial sobre el restablecimiento del orden.

Pandilleros recluidos en ese centro fueron captados por Noticiero Guatevisión caminando libremente en los alrededores de una torre de vigilancia, sin custodia ni restricciones aparentes.

Los motines derivaron en una ola de violencia contra la Policía Nacional Civil (PNC), que ha dejado al menos diez agentes asesinados en distintos puntos del país. Las autoridades atribuyen estos ataques a represalias directas de la pandilla Barrio 18, cuyos cabecillas buscan presionar al Estado para recuperar control en las cárceles y frenar operativos en su contra.

Las imágenes muestran a los privados de libertad en áreas donde ocurrió la revuelta el pasado fin de semana, lo que refuerza la percepción de que las autoridades han perdido el control interno, pese a los operativos realizados tras los motines simultáneos en tres cárceles del país.

Mientras la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército mantienen vigilancia en el perímetro externo, la situación dentro del penal genera preocupación y plantea dudas sobre la efectividad de la intervención estatal.

Prensa Libre consultó al Sistema Penitenciario y al Ministerio de Gobernación sobre las medidas adoptadas tras los hechos y las condiciones actuales dentro de Renovación 1, pero ninguna de las dos instituciones ha emitido respuesta.

El pasado 20 de enero, el presidente Bernardo Arévalo defendió en CNN en Español la actuación del Estado ante la crisis, al asegurar que los amotinamientos se resolvieron en menos de 24 horas y sin víctimas. Según el mandatario, esto demuestra que el Estado mantiene el control operativo.

No obstante, las escenas recientes contradicen esa afirmación. Arévalo ha atribuido los motines y ataques armados a una reacción de cabecillas pandilleros y redes criminales que buscan recuperar privilegios y espacios de poder dentro del sistema penitenciario.

Internos se desplazan sin restricciones en un sector de la cárcel Renovación 1, cinco días después del motín. (Foto Prensa Libre)