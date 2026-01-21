Estado de sitio en Guatemala deja más de 290 capturas tras motines y ataques contra la Policía 

Al menos 293 personas fueron capturadas por las fuerzas de seguridad en los primeros tres días de vigencia del estado de sitio decretado tras una serie de motines y ataques armados de pandilleros contra la Policía Nacional Civil (PNC), el pasado fin de semana, informó este miércoles 21 de enero el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

Durante una conferencia de prensa, Villeda detalló que el domingo pasado fueron detenidas 135 personas, entre ellas 23 presuntos pandilleros vinculados directamente con los ataques, y se incautaron 23 armas de fuego.

El lunes último se registraron 116 capturas y el decomiso de nueve armas; el martes, 42 detenciones y cinco armas incautadas. En total, se han recuperado 205 motocicletas y 73 vehículos.

"No podemos generar ninguna estrategia de seguridad en las calles si antes no tenemos el control de las cárceles", afirmó Villeda, quien calificó al sistema penitenciario como la cenicienta del Estado, debido al hacinamiento del 340%.

"Vamos a utilizar todos los recursos del Estado para arreglar esta situación de una vez por todas. No estamos pensando en réditos políticos, estamos pensando en hacer lo correcto por nuestro país", enfatizó el ministro.

El presidente Bernardo Arévalo de León declaró el domingo por la noche un estado de sitio por 30 días, que permite a las autoridades realizar arrestos sin orden judicial.

La medida, ratificada por el Congreso, fue una respuesta a los motines simultáneos en tres cárceles y a una serie de atentados coordinados contra la PNC, que dejaron al menos diez agentes muertos. Los hechos fueron atribuidos a la pandilla Barrio 18.

En el marco del estado de sitio, el Ejército se ha unido a la Policía Nacional Civil en patrullajes y operativos en todo el país, sin interrumpir la vida cotidiana de la población.

La crisis se originó tras la toma de control por parte de las fuerzas especiales de la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla, donde las autoridades neutralizaron a los cabecillas de la estructura criminal. Entre ellos figura Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias el Lobo, señalado como coordinador de los motines que exigían el retorno de privilegios.