Ejército niega contagios de ébola en cascos azules guatemaltecos designados en El Congo

El Ministerio de la Defensa Nacional rechazó publicaciones en redes sociales que señalan un supuesto contagio de ébola entre cascos azules guatemaltecos destacados en la República Democrática del Congo.

Mensajes en redes sociales como Facebook, X e Instagram aseguran que tres cascos azules guatemaltecos de la Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO) se contagiaron de ébola.

De acuerdo con las publicaciones, las autoridades militares activaron protocolos sanitarios extremos tras conocerse el supuesto contagio de soldados guatemaltecos desplegados en misión en la RD del Congo.

Algunos mensajes adjuntan una declaración del empresario y excandidato presidencial guatemalteco Carlos Pineda, quien en una publicación de TikTok asegura que hay tres militares de su país infectados por la enfermedad y que el Ministerio de Relaciones Exteriores quiere repatriarlos.

Los mensajes coinciden con la declaración de emergencia sanitaria internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que informó de 139 muertos y 600 posibles infectados en la RD del Congo hasta la fecha.

Una búsqueda en internet de informaciones relacionadas con el tema llevó hasta una publicación en la red social X del Ejército de Guatemala, en la que una portavoz del Ministerio de la Defensa Nacional aseguró que todos los efectivos del contingente en la República Democrática del Congo se encuentran en perfecto estado de salud.

Además, aseguró que adoptan los protocolos de salud emanados de la OMS y reiteró que cualquier situación en la que se vea amenazada la salud de los efectivos será comunicada por los mecanismos oficiales correspondientes.

La aclaración oficial fue publicada por medios de comunicación del país, en los que además se indica que Guatemala contribuye desde el 2006 con unos 180 efectivos a la misión de la ONU en la RD del Congo, donde persiste un conflicto armado.

Por otra parte, una consulta de noticias en la página de las misiones de paz de la ONU no muestra información sobre contagios de ébola en efectivos internacionales hasta el 21 de mayo.

Un rastreo en medios internacionales tampoco dio como resultado informaciones que sostengan la veracidad de la afirmación difundida en los mensajes viralizados en línea.

¿Qué se sabe del nuevo brote de ébola?

Un nuevo brote de ébola resurgió en la República Democrática del Congo por decimoséptima vez en la historia de ese país. La epidemia causó más de 130 muertos y afecta a la provincia de Ituri, en el este congoleño, donde actúan más de un centenar de grupos armados.

El brote fue confirmado tras detectar el virus del Ébola en 13 de las 20 muestras analizadas en el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) de la RD del Congo.

El virus comenzó a circular a finales de abril y, hasta el momento, se concentra en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, que destacan por un intenso movimiento de población y su proximidad con Uganda y Sudán del Sur.

Según la OMS, el riesgo de la actual epidemia, con 600 casos sospechosos y 139 muertes, es “bajo” a nivel global, aunque se mantiene alto a nivel nacional y regional.

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