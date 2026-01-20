Violencia de pandillas podría alcanzar a actores políticos, afirma director de la Policía Nacional Civil

Luego de los ataques ocurridos el pasado domingo, en los que una decena de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) perdieron la vida, como consecuencia de los hechos perpetrados por el grupo terrorista de la pandilla del Barrio 18, existe la posibilidad de que la violencia escale incluso a niveles políticos, debido a que el 2026 es un año preelectoral, aseguró el director de la institución policial, David Custodio Boteo.

El director de la PNC indicó que estos ataques estarían encaminados a causar un clima de “desestabilización en el país”, por lo que se toman las medidas necesarias para evitar que los actos cometidos por ese grupo delictivo tengan mayores consecuencias.

“Por el momento le puedo decir que pueden venir situaciones muy complejas, puede venir incluso un tema de violencia política en el cual yo le puedo decir que es sumamente complicado porque puede realmente venir a violentar la tranquilidad del país, son actividades terroristas que vienen a causar una desestabilización”, afirmó.

Ante esa situación, Custodio Boteo instó a las personas a que se desarrollen en ese ámbito y que se sientan vulneradas a presentar las denuncias correspondientes, y aseguró que la PNC está en disposición de prestarles el apoyo necesario.

“Teniendo un año preelectoral consideramos nosotros importante que todo funcionario público que se vea amenazado en sus intereses o en sus labores políticas que presenten las denuncias respectivas y la Policía Nacional Civil les puede dar el apoyo respectivo. Hay que tomar en cuenta que las organizaciones criminales, el tema del narcotráfico, el tema de las pandillas, el tema de grupos terroristas ellos lo que quieren es causar miedo, entonces cualquier actor político en este momento puede ser vulnerado para generar un caos y un terror en la población guatemalteca”, afirmó Custodio.

El director de la PNC sostuvo una reunión con diputados del bloque legislativo Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) y autoridades de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), para analizar la situación de violencia ocurrida durante el fin de semana, que comenzó con los motines en las cárceles de Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo de la zona 18.

Fuga de reos fue el inicio

Custodio Boteo aseguró durante la citación que los hechos del fin de semana también están ligados con la fuga de 20 reos de la cárcel de Fraijanes 2, ocurrida en octubre del año anterior, y las acciones en contra de la PNC por parte de ese grupo delictivo se deben a la negativa de las autoridades a regresar a sus cabecillas a dicha cárcel.

“Desde un inicio no se puede decir que la fuga de los líderes de las diferentes clicas fue algo al azar, eso fue algo planificado derivado de esa negativa también de no haber regresado a los máximos líderes del Barrio 18 a Fraijanes 2. Todo eso va concatenado”, aseguró el director de la PNC.

También indicó que, ante la situación, se han girado las instrucciones correspondientes a todos los elementos de la institución policial para que tomen las medidas de seguridad y prevención, así como estar alertas en todo momento durante los patrullajes y operativos realizados con motivo del estado de sitio, con el fin de prevenir nuevos ataques contra otros agentes.

El director de la PNC explicó que, producto de esa inconformidad de los reclusos, desde el 17 de enero se dieron 63 alertas vía radial a todas las comisarías, principalmente a las ubicadas en áreas y zonas con presencia baja, media o alta de pandillas, sobre la posibilidad de acciones de esos grupos en contra de personas particulares. Las comisarías a las que se hizo mayor énfasis fueron principalmente desde la número 12 a la 16, aseguró Custodio Boteo.

Digici asegura que recibió alertas sobre acciones de pandilleros

Durante la citación con directivos de la PNC y diputados que se realizó en el Congreso, las autoridades de la Digici aseguraron que recibieron alertas sobre acciones que emprenderían los pandilleros. También indicaron que las mismas fueron trasladadas, conforme los procedimientos legales, a las autoridades del Ministerio de Gobernación.

El subdirector de la Digici, Rony Ibáñez, comentó que por un asunto de “confidencialidad” solamente pueden confirmar que se emitieron alertas ante los hechos del fin de semana en las cárceles. También indicó que la alerta trasladada a la cartera de Gobernación señalaba que “se preveía que efectivamente iban a actuar pandilleros”.

Por su parte, Alexander Estrada, jefe de Inteligencia de la entidad, explicó que “las alertas emitidas son recientes y que se trabaja de manera permanente”. Aseguró que esas alertas son canalizadas al ministro y al viceministro de Gobernación y, en su momento, “se canalizan con la PNC”, ya que dentro de la normativa que rige a la Digici “no se tiene la capacidad operativa” para trabajar en esas alertas.