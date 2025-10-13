Fuga de reos en Fraijanes II: las 10 respuestas clave del ministro Francisco Jiménez

La fuga de 20 reos del Barrio 18 del centro penitenciario Fraijanes II, confirmada el 12 de octubre de 2025, ha desatado una crisis en el sistema penal de Guatemala.

Los detenidos, vinculados a delitos como asesinato, extorsión y trata de personas, lograron evadir los controles de seguridad del penal en un proceso que, según las autoridades, se extendió por varios días y requirió apoyo tanto interno como externo. Hasta el momento, tan solo uno de los 20 fugados ha sido recapturado.

Antes de ser destituido este lunes 13 de octubre, el director del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, reconoció fallas en el monitoreo y supervisión del centro.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ha sido cuestionado por su falta de respuestas claras sobre el incidente, lo que ha generado críticas y llamados a su destitución por parte de diputados y sectores de la sociedad civil.

Jiménez no ha precisado la fecha exacta de la fuga, e informó este lunes 13 de octubre, en conferencia de prensa, que se activaron operativos de búsqueda, se ofreció una recompensa de Q150 mil por cada reo fugado, y se ha reforzado la vigilancia en fronteras y puntos estratégicos del país.

Datos clave

Esta nota se presenta en formato de preguntas y respuestas, un resumen de la conferencia de Jiménez sobre la fuga en Fraijanes II.

¿Cómo calificó el ministro la fuga?

La calificó como una falla gravísima del sistema penitenciario y aseguró que no tolerará complicidad ni corrupción. "Lo que ocurrió en Fraijanes II es una falla gravísima del sistema penitenciario. No hay explicación que valga". ¿Qué decisiones tomó de inmediato?

Destituyó al director del Sistema Penitenciario y a los directores y subdirectores de Fraijanes II, Mariscal Zavala, Renovación I y Puerto Barrios. También ordenó pruebas de polígrafo para todos los directores, con acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos. “Si alguno falta o falla, perdón, a la prueba poligráfica se va. Si el que lo sustituye también la falla, también se va". ¿Cómo se produjo la fuga y cuándo se detectó?

Jiménez no precisó detalles de cómo ocurrieron los hechos. La fuga, dijo, se descubrió durante una requisa que identificó la ausencia de un reo. "A través de la requisa se tomó la decisión el sábado de una requisa mayor para poder controlar el reo por reo con el sistema de huellas". Jiménez admitió que no existe un censo actualizado de privados de libertad, lo que permite irregularidades. “Una de las falencias más importantes que tiene el sistema penitenciario es que no tenemos un censo claro de quienes están en el sistema penitenciario". ¿Cómo es que no se tuvo conocimiento previo y por qué no se hacen inspecciones constantes?

El ministro explicó que desde hace meses tenían información parcial por inteligencia sobre la posible evasión de privados de libertad vinculados a pandillas, aunque no sabían cuál de las dos pandillas estaría involucrada. “En ese momento, hace unos meses, no sabíamos qué de las dos pandillas debía ser".



Señaló también que la recopilación de información es complicada por el hacinamiento y por motivos de seguridad: “Yo no puedo tener como ministro de Gobernación, por ejemplo, infiltrados dentro del sistema, dentro de las cárceles para obtener información, porque en poco tiempo me lo matan. Y eso sería irresponsable de poner en riesgo a algún funcionario público”.



Además, explicó las limitaciones del conteo de reos mediante huellas digitales, que no se puede hacer diariamente por falta de equipos y porque el aparato MI3, que identifica automáticamente la huella conectada con RENAP, es limitado y necesario en otras unidades policiales. “Esto hace que el conteo, fundamentalmente, sea cuantitativo. Es decir, contamos 100, faltan 2, y entonces generamos el procedimiento de mayor análisis".



Finalmente, indicó que la fuga se confirmó durante una requisa más exhaustiva luego de detectar la ausencia de un reo, aunque previamente había rumores e información parcial de inteligencia. “Habían rumores e información de inteligencia parcial de algunos que podrían haberse evadido y eso, hasta que yo tuviera confirmación". ¿Qué hay sobre los rumores de pactos con pandillas?

Negó cualquier negociación y afirmó que los rumores provienen de una persona con aspiraciones políticas, a quien evaluará denunciar. "Colaborar o tener contacto con miembros del Barrio 18 es un delito en Guatemala y también en Estados Unidos". ¿Planea renunciar al cargo?

Jiménez descartó renuncia y afirmó que permanecerá hasta resolver la crisis. "No voy a dejar el puesto hasta resolver este problema. No soy ese tipo de persona". ¿Qué significa “El Lobo” y cómo refleja la eficacia de los centros penitenciarios?

Según el ministro de gobernación, los reos intentaron escapar porque temían ser trasladados a Renovación 2, un centro más seguro. “La prueba de que El Lobo quiera salir de Renovación 1… hace pensar que los resultados, aunque hay desafíos y hay retos, de Renovación 1 son óptimos". ¿Cuál es la hipótesis de cómo ocurrió la fuga?

La fuga habría sido planeada por los reos para evitar ser trasladados a un centro más seguro y reorganizarse dentro del sistema. "Es posible entonces que él tenía esa estrategia de evadirse, dado que en Renovación 1 no es posible tal tema de la evasión". ¿Qué fechas se tienen sobre la fuga?

No se dieron fechas exactas, según Jiménez, por reserva de informes de inteligencia, pero aseguró que los seguimientos se hicieron durante varios meses. La denuncia formal ante el Ministerio Público fue el 10 de octubre. "Son varios meses en los cuales empezamos a tener esa información… la denuncia ya fue presentada el día 10 ante el Ministerio Público". ¿Qué recomendaciones da a la población?

La población debe mantenerse alerta, pero no hay indicios de actividad inmediata de los prófugos; se prevé que se resguarden para reorganizarse. La PNC y otras instituciones realizan requisas y acciones preventivas. "La población debe de estar siempre atenta a todas las situaciones de seguridad… ellos se van a resguardar para poder reorganizarse".

