“Black Demon”, el reo sin pierna que desnudó las fallas de seguridad en Fraijanes II, donde escaparon otros 19 pandilleros

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias Black Demon, fue recapturado este lunes 13 de octubre tras haber escapado de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, a pesar de que le falta una pierna. La evasión del pandillero, cabecilla de la clica Latín Family del Barrio 18, ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos expresaron incredulidad y molestia ante lo que consideran una muestra de complicidad dentro del Sistema Penitenciario (SP).

Fajardo Revolorio, de 40 años, había sido condenado a 180 años de cárcel por delitos de asesinato, extorsión y robo agravado. Según registros oficiales, tiene además 13 antecedentes penales. Fue localizado en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, durante un operativo encabezado por agentes de investigación de Dipanda y la Comisaría de Santa Rosa. Al momento de su captura portaba un arma con reporte de robo ocurrido el 19 de mayo en San Miguel Petapa.

También fueron detenidos otros dos pandilleros que lo custodiaban. Según la Policía Nacional Civil (PNC), continuarán los operativos para recapturar a los demás prófugos.

La revelación de que uno de los reos fugados carece de una pierna detonó fuertes reacciones en redes sociales, donde los usuarios denunciaron negligencia e incluso corrupción.

“Sin una pierna y no se dieron cuenta a la hora de fugarse, esto confirma que definitivamente hubo complicidad y ayuda interna para que escapara”, escribió en Facebook Camilo Gilberto Morales Castro.

“Si no tenía una pierna, ¿cómo es que se fugó? Solo ahí se ve que pagaron para irse”, opinó José A. Pulex.

Edwin de Jesús expresó: “Saber cuánto billete le dieron al jefe del Sistema Penitenciario y a los que estaban de guardia ese día, porque es una vergüenza que hasta un inválido se fugó”.

Toño Juárez ironizó: “Hasta sin una pierna logran fugarse de las cárceles... tan inútiles son... Ahí está la evidencia de que hasta transporte les dieron los cabezones a cargo de las cárceles, a cambio de millones”.

Eugenia Figueroa Sosa comentó: “Esa noticia solo da más indignación. ¿Cómo va a ser que se les escapó y no tiene una pierna?”.

Juanfer López cuestionó: “No es burla, pero ¿se imaginan cómo pudo escaparse si no cuenta con una pierna? Esto es más grave de lo que parece y demuestra la relación entre las pandillas y el gobierno actual. ¿Qué pretendían con la fuga? Ahora pueden salir con que los recapturaron, pero se tiene que subir una lista con los que escaparon y verificar si fue una recaptura o una cortina de humo para tapar otro error del gobierno”.

Santiago González resumió: “Sin una pierna, tatuado, con cara de loco y aun así no se dieron cuenta en el presidio. Definitivamente, la seguridad en Guatemala es un circo”.

Jorge Cachupe bromeó: “Estos policías ya le robaron la pata. No me imagino cómo escapó con uniforme de policía y sin una pierna. Jajajaja, aquí hay gato encerrado”.

Y Estefaníe RG añadió con sarcasmo: “Seguramente salió volando en su escoba. ¿Cómo puede fugarse alguien con discapacidades para caminar? De verdad que Guatemala cada día va peor”.

Ofrecen recompensa

Ante la gravedad del hecho, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ofreció una recompensa de Q150 mil por cada uno de los 20 pandilleros fugados. Aseguró que no renunciará y que las autoridades continúan trabajando en su localización.

El Sistema Penitenciario explicó que la fuga fue detectada durante una requisa y que los reos escaparon en distintos días, no en una sola jornada ni en forma masiva.

#Recapturado el primero los 20 fugados de Fraijanes ll



Byron Eduardo Fajardo Revolorio, “Black Demon”, líder de la clica “Latín Family” del Barrio 18 ha sido capturado por #PNC esta madrugada en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.#PNCenAcción pic.twitter.com/ZlVoyVRs7T — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 13, 2025