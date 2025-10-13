Así recapturaron a “Black Demon”, uno de los 20 pandilleros fugados de Fraijanes 2

Durante la madrugada de este 13 de octubre, la Policía Nacional Civil localizó y volvió a aprehender a Byron Eduardo Fajardo Revolorio, conocido como Black Demon, en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) informó que Fajardo Revolorio es cabecilla de la clica Latin Family, del Barrio 18.

Las autoridades señalaron que dicha estructura opera en San Miguel Petapa y la zona 21 de la ciudad de Guatemala.

Black Demon pertenece al grupo de 20 pandilleros que evadieron los controles del centro carcelario Fraijanes 2, según declaró el director del Sistema Penitenciario el 12 de octubre.

La PNC también capturó a otros dos presuntos pandilleros, quienes estaban a cargo de proteger a Fajardo.

Además, se incautaron un arma de fuego, dos tolvas y 40 municiones. El sistema de solvencias indicó que la pistola tiene reporte de robo desde mayo del 2025, hurtada del interior de un vehículo en la avenida Petapa.

Una bolsa café y otra con posible droga fueron decomisadas durante el operativo.

La presidenta en funciones, Karin Herrera, reiteró que la investigación debe dar respuesta a la fuga de los reos, lo cual no debe repetirse.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, aseguró en X que los 45 mil agentes de la PNC participan en la recaptura de los pandilleros prófugos.

¿Quién es Black Demon?

En el 2018 fue señalado como responsable de 133 muertes y 45 atentados cometidos entre el 2010 y el 2013.

El Ministerio Público solicitó en ese momento 50 años por cada muerte y 16 años con ocho meses por cada atentado.

En el mismo caso fueron imputados cabecillas del Barrio 18 como Ildo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, y Rudy Augusto Ortiz Morales, alias el Smoking.

Black Demon se encontraba en prisión desde el 2004 por los delitos de asesinato, extorsión, promoción y estímulo del delito y robo agravado, con una condena de 180 años.

Además, tiene otros 13 antecedentes, registrados entre el 2001 y el 2004, por posesión para el consumo, tenencia de drogas, faltas contra las personas, portación ilegal de arma blanca, faltas contra las buenas costumbres, robo, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como posesión y distribución de droga.