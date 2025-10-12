Fuga de reos en Fraijanes 2: cuál es la explicación del SP y qué indicios tiene

La noche del sábado 11 de octubre, comenzó a circular en redes sociales información sobre la fuga de reos en la cárcel Fraijanes 2.



Mientras esto ocurría, el Sistema Penitenciario (SP) informó en X: “Agentes de distintas unidades del SP y de la PNC incursionan en el centro de detención Fraijanes 2 para neutralizar posibles acciones que alteren el orden público. Se verifica que no haya riesgo de fugas ni motines que vulneren la seguridad”.



Por su parte, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, publicó en X: “El control penitenciario es prioridad. Toda acción que se está tomando en este momento en Fraijanes 2 responde a información de inteligencia y será comunicada con total transparencia”.



Sin embargo, en conferencia de prensa este domingo 12 de octubre, el director del SP, Ludin Astolfo Godínez, confirmó que sí se fugaron 20 reos de la pandilla del Barrio 18.





Añadió que presentarán la denuncia ante el Ministerio Público y que se detectaron fallas en el monitoreo del personal a cargo de la prisión y en la supervisión de áreas claves.



“También se estableció que la evasión pudo haber sido planeada mucho antes y que los evadidos contaron con apoyo interno y externo para salir del complejo carcelario Fraijanes”, indicó el director del SP.



Afirmó que investigan cómo fue la “evasión” que, según él, ocurrió debido a las restricciones impuestas a los privados de libertad con más medidas de seguridad.



Indicó que hay alerta nacional por la fuga y que han desplegado fuerzas especiales, además de haber solicitado las órdenes de captura para los fugados. También compartieron la información con países vecinos.

Cómo habría sido la fuga



El director del SP afirmó que el 10 de octubre “las unidades de inteligencia” le presentaron un informe y le dijeron: “Hemos descubierto que sí podrían existir evasiones en Fraijanes 2”.



Explicó que, según los indicios, los 20 reos no se fugaron juntos, sino que escaparon de uno en uno o en pareja.

Para leer más: Treinta pandilleros en taxis pirata seguían a un convoy que trasladaba a cabecillas de maras, afirma la PNC



La fuga habría ocurrido durante las visitas, cuando había afluencia de personas, incluso durante una requisa que, según él, fue efectuada por otras instituciones.



“Fueron diferentes momentos en que estos privados de libertad evadieron la justicia de Fraijanes 2”, añadió el funcionario.



El director fue cuestionado por la fuga y, según dijo, hay una línea de investigación. Reconoció debilidad en la seguridad de Fraijanes 2, por lo que trabajan en la implementación de un sistema de validación de visitas y de reos.



Aseguró que el caso aún está en investigación y, según él, se trata de “una evasión de justicia”.

Cárceles en el centro de atención



Las cárceles de Guatemala han estado en el centro de atención en los últimos meses tras el traslado de cabecillas de pandillas a la cárcel de Renovación 1, en Escuintla.



A finales de julio, el Ministerio de Gobernación informó que líderes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 fueron trasladados a Renovación 1.



El traslado originó el descontento de los privados de libertad, quienes se amotinaron en varias ocasiones para exigir que los cabecillas, entre ellos Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias el Lobo, fueran retornados a la cárcel de Fraijanes 2.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.