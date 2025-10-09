Masacre en fiesta de 15 años: condenan a cuatro pandilleros del Barrio 18 a 100 años de prisión

En una vivienda del callejón Zacarías, aldea Los Trojes, Amatitlán, aún resuenan los ecos del terror. Lo que comenzó como una celebración de 15 años terminó bañado en sangre la noche del 18 de noviembre del 2023, cuando una estructura criminal del Barrio 18 irrumpió y abrió fuego contra los asistentes. Entre las víctimas, una niña de apenas un año. En total fueron cuatro muertos.

Casi dos años después, el eco de esos disparos encontró respuesta en una sala de audiencias. El Tribunal de Sentencia Penal de Amatitlán dictó 100 años de prisión inconmutables contra cuatro integrantes de la clica Crazy Gangster, vinculados a la pandilla del Barrio 18, por su participación en aquella masacre.

Según el Ministerio Público (MP), el fallo llegó tras una rigurosa investigación de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, con sede en Huehuetenango, que reconstruyó, paso a paso, cómo los condenados planearon y ejecutaron el crimen.

Cristian Efraín P., alias Gichan, fue señalado como el ejecutor material. José Daniel N., Escándalo; César Arnoldo G, El Joker; y Noé Isaías E., Cupa; actuaron como coordinadores de calle, conocidos en el argot pandillero como homies brincados.

Según el expediente judicial, ellos dirigieron a Gichan mediante llamadas antes, durante y después del ataque.

Cada condenado recibió 25 años de prisión por víctima. En total, 100 años para cada uno, por haber arrebatado cuatro vidas en una sola noche. Una de ellas, la de una bebé que apenas empezaba a caminar.

Durante el juicio, los fiscales relataron cómo los criminales se organizaron, cómo eligieron el blanco y cómo actuaron sin piedad. Los jueces, al emitir el fallo, resaltaron la gravedad de los hechos y la planificación detrás de los asesinatos.

Además de la condena penal, el tribunal dejó abierta la vía para que los familiares de las víctimas puedan acceder a una reparación digna, un resarcimiento que, aunque nunca podrá devolver lo perdido, reconoce el daño causado.

La lectura íntegra de la sentencia fue programada para el 15 de octubre del 2025.

