Sistema Penitenciario responde tras escándalo en cárcel Renovación 1 y promete fin de privilegios para reos

Durante una requisa en la cárcel Renovación 1, considerada de máxima seguridad, realizada el 8 de octubre, las autoridades hallaron aires acondicionados, ventiladores industriales e instalados en el techo. Además, los privados de libertad no vestían uniforme naranja que les entregó el Sistema Penitenciario (SP), pero sí usaban tenis nuevos.

También se les incautó dinero en efectivo, ropa interior femenina, preservativos y otros objetos.

En esa cárcel están recluidos Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias El Lobo; Jorge Yahir de León Hernández, alias El Diabólico y cabecilla de la MS; y Carlos Roberto León Barillas, hijo de Juan José León Ardón, alias Juancho León, cabecilla del clan del narcotráfico conocido como Los Leones. Este último permanecía en un área aislada con aire acondicionado y baño privado.

Toallas sanitarias y ropa interior en carceletas de Renovación 1. Las investigaciones suponen que mujeres pernoctan en el centro carcelario con cabecillas del Barrio 18 y de la MS.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (SP) publicó el 9 de octubre un comunicado sobre lo ocurrido.

“En cuanto a la vestimenta de los privados de libertad en el Centro de Máxima Seguridad Renovación 1, se informa que, el 8 de octubre, durante un allanamiento realizado por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, algunos reclusos aprovecharon la intervención para desprestigiar a las autoridades del centro y no portar el uniforme reglamentario. Esta situación dio lugar al inicio de las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar responsabilidades respecto de las personas que permitieron dicha omisión”, se lee en el documento.

También se refirieron a Carlos Roberto León Barillas y señalaron que se trabaja conforme a protocolos especializados, debido a un caso en investigación relacionado con un atentado en su contra.

Los ilícitos

Respecto de los objetos o beneficios otorgados a los privados de libertad, el SP afirmó que toda gestión se realiza dentro del marco legal y reglamentario, “en observancia de la institucionalidad y con la finalidad de prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad o el adecuado desarrollo de la administración penitenciaria”.

Se indicó que el director general del SP, Ludin Astolfo Godínez, firmó los oficios correspondientes para retirar los objetos no permitidos en ese centro penal.

“Cualquier afirmación proveniente de internos o de terceros se encuentra sujeta a procesos de verificación e investigación institucional, conforme a los procedimientos establecidos”, señala el documento.

Los reos de Renovación 1

El 10 de noviembre de 2024, el SP trasladó a Renovación 1 —la cárcel de máxima seguridad— a 131 cabecillas y operadores de estructuras criminales que delinquían en 11 cárceles del país. En esa ocasión, el Ministerio de Gobernación indicó que los privados de libertad no gozarían de privilegios.

Entre los reclusos había integrantes del Barrio 18, de la Mara Salvatrucha y personas vinculadas al crimen y al narcotráfico.

Según las autoridades, los reclusos debían vestir uniforme naranja y zapatos negros. Sin embargo, durante la reciente requisa, el MP y la Policía Nacional Civil constataron lo contrario.

Pocos reclusos portaban el uniforme naranja, y el MP informó que decomisó Q1,500 en efectivo y tres teléfonos celulares.

Los cabecillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha portaban zapatos nuevos, pantaloneta y playeras. En el sector de los cinco cabecillas del Barrio 18, las autoridades hallaron hieleras, microondas, ventiladores en el techo y camas.

“Ya negociamos”

“Nosotros tenemos autorización para tener esto aquí. Si están aquí adentro fue porque nos lo autorizaron; ya pagamos por eso”, dijo Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias El Lobo, cabecilla del Barrio 18, durante la requisa.

Jorge Yahir de León Hernández, alias El Diabólico y cabecilla de la MS, explicó: “Ya negociamos para estar bien; tenemos autorización”.

El hijo de Juancho León

Carlos Roberto León Barillas, hijo de Juan José León Ardón, alias Juancho León, cabecilla del clan del narcotráfico conocido como Los Leones, fue trasladado a Renovación 1 el 10 de abril de 2024.

León Barillas cumple una condena de 105 años por el asesinato de tres hombres en noviembre de 2013. También está acusado de haber decapitado a siete reclusos durante un motín ocurrido el 19 de mayo de 2021 en la cárcel de Cantel, Quetzaltenango. Según las pesquisas, dirigía una estructura de cobro ilegal conocida como talacha.

Durante la requisa, las autoridades constataron que León Barillas se encontraba en la clínica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), instalada en Renovación 1.

“Esa área pareciera haber sido ambientada para León, con el fin de mantenerlo alejado de los pandilleros del Barrio 18 y la MS. En esa celda improvisada el reo tenía aire acondicionado, una colchoneta y baño privado”, indicó un investigador.