Renovación 1: investigan a guardias, visitas y vendedores por ingreso de ilícitos vinculados al Barrio 18

Guardias del Sistema Penitenciario, reos y sus visitas podrían estar implicados en el ingreso de ilícitos a la prisión de máxima seguridad Renovación 1.

El ingreso de armas, municiones y la posible colusión de personal penitenciario forman parte de una investigación sobre un plan de fuga orquestado por pandilleros del Barrio 18.

Los encargados del caso indicaron que, mediante métodos de investigación, determinaron cómo integrantes de esa estructura criminal planearon una fuga para rescatar a cinco cabecillas recluidos en Renovación 1, en Escuintla, penal construido sobre los cimientos de la antigua cárcel conocida como “El Infiernito”.

Agregaron que dentro de la prisión, catalogada por el Ministerio de Gobernación como de máxima seguridad, se han localizado teléfonos celulares, un arma de fuego y dinero en efectivo.

Añadieron que posiblemente las visitas de los reos, en colusión con guardias penitenciarios, ingresaron los ilícitos.

“La tecnología en Renovación 1 sí funciona; los escáneres y cámaras instalados en los centros de ingreso son efectivos, pero el problema sigue siendo el talento humano”, reconoció uno de los investigadores.

Agregó que la Policía Nacional Civil ha capturado a más de 10 guardias del Sistema Penitenciario, por presuntamente ayudar a los reos a introducir objetos prohibidos. “Mujeres, menores de edad y guardias podrían estar involucrados”, explicó.

“Los reos pagan Q10 mil por cada teléfono que ingresa al penal y entre Q25 mil y Q50 mil por cada arma de fuego”, indicó.

Se solicitó una postura al Departamento de Comunicación Social del Sistema Penitenciario por las investigaciones contra los guardias detenidos e implicados con reos, así como sobre eventuales mejoras en los protocolos de seguridad en Renovación 1, tras el hallazgo de armas, droga y teléfonos celulares. Sin embargo, no respondieron las interrogantes.