Diez guardias penitenciarios son consignados en la cárcel Renovación I

El sábado 13 de septiembre, el Sistema Penitenciario informó de la consignación de 10 guardias del Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I.

Según la institución, el personal estaba a cargo de la custodia y seguridad de los sectores que conforman dicho centro.

El procedimiento forma parte de las acciones contra las extorsiones, mediante las cuales se busca mantener el control y la seguridad en el Sistema Penitenciario, de acuerdo con las autoridades.

Durante el operativo se localizaron dispositivos de comunicación, también según fuentes oficiales.

En Renovación I se encuentran varios cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18. El Ministerio de Gobernación los trasladó a ese centro el pasado 31 de julio.

Allí permanecen Mauro de León Hernández, alias Viejo Zacapa; Aldo Dupie Ochoa Mejía, Lobo; Wilder Rodríguez Aguilar, El Pato; Javier Leonel Itzol Cruz, El Loco; y Manuel de Jesús Rivas Granados, Drimer, todos pertenecientes al Barrio 18.

También fueron trasladados Jorge Jair de León Hernández, El Diabólico; Ronal Baseli Choc Alemán, Sexy Boy; Ángel Gabriel Reyes Marroquín, Blanco o White; Amílcar Galileo Torres Rosales, El Garrobo; y Nixon Bantes González, El Flaco, integrantes de la Mara Salvatrucha.